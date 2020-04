Der Dirigenthat noch bis gestern mit seinem Team undfür die Uraufführung des Opernprojekts "7 Deaths of Maria Callas" geprobt. Man habe dabei "strikt alle Richtlinien" zum Abstandhalten befolgt, versichert er im Interview mit der. Zum Projekt selbst sagt er: "Während jeder der sieben Arien wird ein Film gezeigt, in demunddieder betreffenden Bühnenfigur zeigen: Tod durch Tuberkulose in der 'Traviata', durch Ersticken bei 'Otello', durch Messerstiche in der 'Carmen'. Zwischen den Arien gibt es Intermezzi, in denen Marina Abramović von ihrer Sicht auf die Figuren erzählt. Musikalisch wird es starke Brüche geben durch die elektronischen Zwischenmusiken, diekomponiert hat." Aber das "Spannende wird sein, wie Marina Abramović über die Identifikation mit Maria Callas. Denn niemand will auf der Bühne sehen, wie sie Maria Callas spielt."Die Festspiele inund insind abgesagt. Verständlich, findet Jan Brachmann in der. Katharina Wagner habe vor zwei Tagen "eindringlich klargemacht, dassder Bühnenarbeiter und Techniker nicht ohne körperliche Nähe ablaufen können, erst recht nicht die szenischen Proben zwischen den Solisten und die des Orchesters im Graben. Da ist an die Einhaltung von Mindestabständen nicht zu denken. Wer in diesen Tagen den Probenbetrieb fortsetzt, handelt grob fahrlässig." Reinhard J. Brembeck schlägt in dervor, die Absagen zum Anlass zu nehmen, über die Zukunft der Festivals und desnachzudenken, "der zuletzt immer stärker derunterworfen war. Was ist seine Besonderheit? Geht es in Bayreuth und in der Klassik generell noch um? Bringt die Seuche nicht auch die Möglichkeit mit sich, tiefer auf die alten Meisterwerke zu schauen, die schon Antonin Artaud auf dementsorgen wollte?" Im sagt Frederik Hansen ein "Walhall-Wirrwarr" durch die Verschiebungen voraus.Woanders probt auch das Ballett noch, berichtet Manuel Brug in der. Da kam schon die Polizei. "In München aber verbittet sich der nie um ein forsches Wort verlegene Intendantjegliche Einmischung: 'Allekönnen sich also ab sofort anderen Thematiken widmen. Oder noch besser: einfach mal schweigen.' So sein O-Ton gegenüber der."Weiteres: Simon Strauß hat für dieein Streaming vonInszenierung der Euripides' "Bakchen" 1974 an dergesehen. Heute abend kann man sich dort ab 18 Uhr mitInszenierung von Gorkis "Sommergästen" von 1974 vergnügen. Auch dasstellt Inszenierungen online , zwei davon von Jörg Buttgereit! Und hier der Online-Spielplan der