Nachdem Ungarn ein zeitlich unbefristetes Pandemie-Notstandsgesetz verabschiedet hat, das, also ohne Parlament regieren lässt, gibt es in der EU Forderungen nach berichtet diemit. "Auch EU-Parlamentspräsidentübte harte Kritik am ungarischen Notstandsgesetz. 'Niemand darf diese Pandemie dazu benutzen,zu untergraben', erklärte der Italiener am Dienstag in Brüssel. 'Wir wollen mit unserenaus dieser Krise hervorgehen.' ... Der Europaabgeordnetebegründete seine Forderung nach endgültigemdamit, dass es in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 'für Parteifreunde keinen Rabatt geben' dürfe. Orban setze 'weiterhin wesentliche Elemente von Rechtsstaat und Demokratie außer Kraft', kritisierte der CDU-Politiker. Die Fidesz-Politik habe 'nichts mehr mit Christdemokratie zu tun'."Mitten in der Corona-Krise gab es inauch noch ein: "Na ja, wir fragen uns hier in Zagreb: Was kommt noch? Ein Komet, ein Asteroid? Seit drei Tagen hat Zagreb nach allen Messungen die. Man kann draußen kaum atmen, Winde bringen uns. Also: die dritte Plage!", erklärt der kroatische Autorim Interview mit dem. "Wir wohnen 25 Kilometer westlich vom Stadtzentrum, und die beiden Erdstöße kamen von Osten. Das Beben werde ich trotzdem nie vergessen. Eine jähe elementare Erschütterung. Doch war dasauch mir noch 24 Stunden nach dem Beben nicht so recht klar. ... Die innere Statik vieler Bauten, die von außen scheinbar geringe Schäden zeigten, ist schwer erschüttert. Nach dem Beben 1880 war Zagreb wie damals üblich mit Backsteinen, nicht mit Beton und nicht mit erdbebenfesten Fundamenten, wieder aufgebaut worden. Und jetzt stellt man fest, dass große Teile der historischen Oberstadt und des tiefer gelegenen Zentrumssind. Das ist die wahre Katastrophe. Schwer beschädigt sind nicht nur Wohnhäuser, sondern praktisch alle Gebäude, die sich mit demverbinden. Das heißt, die Identität Kroatiens ist obdachlos geworden!"-Autor Thomas Schmid hat in Zeiten der Corona-Krise viel Zeit zum Surfen und Zeitungslesen und präsentiert seine Funde in seinen Corona-Aperçus: "In der Gegend vonist die Zahl der Toten noch immer am größten.gibt es längst nicht mehr. Ein Priester, so ist zu hören, hat sich etwas einfallen lassen, um die Angehörigen doch irgendwie einzubeziehen. Er segnet die Särge. Dabei filmt er die Segnung- die Angehörigen können aus der Entfernung, aber in Echtzeit daran teilhaben."Noch scharen sich die Deutschen brav um ihre Regierung, abersind trotz ihrer momentanen Schwäche nicht ausgeschaltet, mahnt Richard Herzinger in einer Intervention für den: "Schon jetzt wird von einzelnen linken ebenso wie konservativen Kommentatoren die 'für die Ausbreitung der Pandemie verantwortlich gemacht. Von einer sich in diesem Sinne verstärkenden Skepsis gegenüberinnerhalb Europas und gegenüber globalem Freihandel dürften die Kräfte profitieren, die nationale Abschottung und ethnische Homogenisierung als Heilmittel gegen 'äußere' Gefahren propagieren."In derist die Kulturwissenschafterin empört , wie milde aufreagiert wird, wie neulich in Kassel: "Dass Riexinger der Formulierung, dasswerden könnten, nicht energisch widersprach, dass Ramelow kommunistische Gewalt verharmlost, sind keine Unfälle. Sie gehören zur Ideologie und, die historisch aus der totalitären SED hervorgegangen ist und sich von diesem Erbe bis heute nicht löst. Wie denn auch: Würde sie anerkennen, dass der Kommunismus von der ersten Stunde anwar, dass Lenin das Fundament für eine Tyrannei legte - 'Wir versprechen weder Freiheit noch Demokratie', sagte er -, dass Trotzki mit 'Eisen und Blut' regierte, müsste sich Die Linke vom Kern ihrer Ideologie und vonverabschieden."