In denscheint sich etwas zu regen. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verspricht ein, das europäisch finanziert wäre und also von Coronabonds nicht so weit enfernt wäre, wie Ulrike Herrmann in der erläutert . Ebenfalls in derwehrt sich die SPD-Politikernim Gespräch mit Stefan Reinecke gegen Kritik an der EU: "Die EU hat in den entscheidenden Bereichen - Gesundheit, innere Sicherheit und Sozialversicherungssystem - keine Kompetenzen. Man kann von der EU nicht verlangen, was sie, etwa Krankenversorgung zentral zu organisieren. Jene, die jetzt sagen, die EU tauge nichts, sind genau die, die sonst verhindern wollen, dass die EU mehr tun darf. Das ist."Täglich fürchtet die inlebende Schriftstellerin um das Leben von Corona-Infizierten in ihrem Bekanntenkreis, wie sie in derin einem sehr bewegenden Bericht schreibt. Deshalb hofft sie auf: "Natürlich haben die Menschen in Deutschland jetzt Angst um ihre Gesundheit und ihre Zukunft. Wenn aber nicht auch den Bürgern der anderen EU-Staaten signalisiert wird, und zwar sehr deutlich, dass ihr Leben und ihre Zukunft genauso wertvoll und rettungswürdig sind, wäre das, angesichts des Ausmaßes von, das wir in Italien und Spanien erleben, das. Wie würde die Verteidigung unseres Kontinents aussehen, sollten die Mittelmeerländer aus der EU ausscheiden und sichanvertrauen, die in Italien bereits eine Show als Retter in der Not aufgeführt haben?"Lange wurde die Corona-Epidemie inals "" abgetan, in der russischen Elite herrschen überwiegend "Aberglauben und", berichtet der russische Autor Nikolai Klimeniouk in der. Jahrelang hat Putin die Autorität der Wissenschaften untergraben, schreibt er: "Seit Jahren decken zivilgesellschaftliche Aktivisten Plagiate und unrechtmäßige Verleihungen von Doktortiteln auf. Die 2013 gegründete Initiative Dissernet listet auf ihrer Website allein 139 Direktoren und Vizedirektoren wissenschaftlicher Forschungsinstitute und 149 Rektoren von Hochschulen und Universitäten, die ihrehaben sollen. Die sind aber nicht nur Profiteure, sondern auch Ermöglicher und Betreiber des Handels mit gefälschten Doktorarbeiten, einer Krankheit, an der alle Wissenschaftsbereiche in Russland leiden. Die Medizin ist leider keine Ausnahme."Weitere Artikel: Europa muss auch die- auch im Hinblick auf eine künftige Zusammenarbeit in Migrationsfragen, schreibt Beat Stauffer in der