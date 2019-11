Die "Literarische Welt" bringt zum 9. November ein Spezial zum. Nichts davon ist online. Im Gespräch mit Stefan Aust und Martin Scholz sagt: "Junge Menschen von heute, die das nicht erlebt haben, können dieses unglaublichekaum nachempfinden, wenn sie sagen: 'Es war doch!' Nein, es war eben nicht nur eine Mauer, sie war so monumental wie die Alpen. Und für all diejenigen, die bis zu diesem Moment nur diese Welt des Sowjetblocks, des Ostblocks, gekannt hatten, war dieses Ereignis so, als wären plötzlich die Alpen in sich zusammengefallen."Es schreiben außerdemund, der einen "Liberalismus von unten" fordert. Außerdem unterhält sich Franziska von Haaren mitüber Freiheit, wobei er sich fragt, was die dem Westen eigentlich noch wert ist: "Ich sehe die größte Gefahr für die Freiheit im 21. Jahrhundert durch die, die mittlerweile schon so weit entwickelt ist, dass sie weltweit Freiräume okkupiert. Das sollte der westlichen Welt auch eine Warnung sein. Deshalb müssen wir gegenüber diesem Regime eine gemeinsame Position einnehmen, um es zu bekämpfen. Vielleicht können wir diese Diktatur dann beenden. Das wäre meine Hoffnung. Ich hoffe, dasswird." erzählt im Interview mit Claudia Schwartz in der, warum es so wichtig war, die zunächst nach ihm benannte "Gauck-Behörde" zu gründen. "Wir wussten: Waseingelagert ist, ist ihr Herrschaftswissen. Und wir, die Unterdrückten, wollten sie nicht in diesem Monopolbesitz lassen. Wir wollten auch nicht, dass sie die Akten vernichteten, sondern wir wollten. Das wollten wir wegen ihrer Eingriffe in unser Leben, aber auch, weil wir künftig die Akten nutzen wollten, um Unrecht wiedergutzumachen. Es sollte verhindert werden, dass ehemalige Spitzel weiter Richter, Schuldirektoren oder Redakteure in Zeitungen sind und in wichtigen Positionen des öffentlichen Dienstes praktisch ungeschoren davonkommen."hat zum Mauerfall die einzig richtige Assoziation und präsentiertLiteratur- und Theaterkritiker und Albanien-Kenner Björn Hayer schildert in derals eine Kultur der Gelassenheit und als ein Land, das bei seinen Fortschritten in Richtung Moderne Hilfe gebrauchen kann - und plädiert darum für eine: "Durch die Beitrittsgespräche ist es der EU bereits gelungen, zur Verbesserung der Lebensverhältnisse und einer demokratischen Kultur beizutragen. Dadurch hat sie dieübernommen. Nun sollte sie auch zu ihrem Versprechen stehen und dem Kandidatenland eine Perspektive aufzeigen. Nicht zuletzt die eigenen sicherheitspolitischen Erwägungen sollten Skeptiker wie Macron & Co zum Nachdenken bewegen."