So freiheitlich, wie sie heute noch gern gesehen wird, war dienicht, schreibt -Autor Thomas Schmid. Die klügeren Funktionäre osteuropäischer Länder suchten zwar, aber ohne politische Freiheit. Und auchwaren beileibe nicht alle Liberale: "Einig waren sich die Dissidenten allein im Ruf nach Meinungsfreiheit. Darüber hinaus aber gingen die Vorstellungen weit auseinander. Weder die Marktwirtschaft noch die liberale Demokratie gehörten zu den von allen geteilten Zielen, bei der polnischen Untergrundgewerkschaft Solidarność nicht und auch nicht bei Václav Havel. Von der DDR-Opposition zu schweigen, die den 'dritten Weg' suchte. Der Vorbehalt gegenüber dem angeblich oberflächlichen,war weit verbreitet." Das eigentlich prägende Ereignis des Jahres war darum nicht der 9. November, so Schmid, sondern der 4. Juni: "Die Volksrepublik China hat seitdem unnachsichtig gezeigt, dassein Erfolgsmodell sein kann."In derim Gespräch mit Christian Rakow und Esther Slevogt, warum die Unterscheidungfür ihn nicht so viel Sinn macht: "Es war ja nicht nur so, dass der Lehrer oder der Stasimann oder der Polizist uns auf den Sack ging. Uns gingen sie alle auf den Sack! Dieses ganze System von. Ich sehe auch nicht, dass das weg ist! Und zwar. Der Westler denkt immer, er sei irgendwie fein raus aus der Sache. Als hätte das alles mit ihm nichts zu tun. Aber wenn der Westen wissen möchte, wer er ist, muss er in den Osten schauen. Das ist sein Spiegel."In der weiß Eric Gujer, weshalb so vieleheute zumneigen: "Im Westen reifte der Nationalstaat über Jahrhunderte, bis Exzesse ihn diskreditierten. Überstaatliche Elemente wie die EU gaben ihm ein neues Fundament. In Osteuropa ist der Nationalstaat der Versuch, nach Vertreibungen, Massenmorden und willkürlichen Grenzziehungen endlichder Geschichte zu finden. Nationalismus gilt nicht als Exzess, sondern als Garant vonund Stabilität. Ethnische Homogenität, im Westen lange fast eine Selbstverständlichkeit, existierte im Osten nie und ist deswegen noch immer ein Ideal."Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall liegt Ostdeutschland nur beides Westniveaus, schreibt Carla Neuhaus im: "Die ostdeutschen Bundesländer liegen bei der Wirtschaftskraft heute etwa dort, wo Westdeutschland in den 1980er Jahren stand. Beim verfügbaren Einkommen erreichen die Ostdeutschen den Stand, auf dem die Westdeutschen 1989 waren."Stefan Laurin sucht bei dennach Gründen für den historischen und bis heute nicht zu stoppenden Niedergang desund stößt dabei auf Faktoren, die auch Licht auf die heutigeder Volksparteien werfen. Heute hätte es Sinn, "dieses Gewusel aus über fünfzig weitgehend erfolglosen Städten zu einer großen Stadt wie Berlin zusammenzufassen", so Laurin, aber das wird nicht klappen: "Diesind zu hoch, zu viele profitieren von der Zersplitterung des Ruhrgebiets. Die Vorstände der, die Dezernenten der vielen Städte, die Chefs der Energieunternehmen, all die kleinen und, die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte und ihr Gefolge aus Referenten, Pressestellen und Beratern haben an einer solchen Entwicklung kein Interesse, und ihre Parteien stehen hinter ihnen. Wer daran glaubt, dies würde sich noch einmal ändern, der irrt."In Frankreich soll am Samstag gegendemonstriert werden. Im Hintergrund steht erneut der Kopftuchstreit. Der Aufruf wird großenteils von Anhängern der "" um Jean-Luc Mélenchon getragen. In äußert sich der einstige Premierministerskeptisch, weil auch das von vielen geschätztein Frage gestellt wird: "Der linken Linke ('gauche de la gauche') fällt es definitiv schwer, die Umrisse ihres unbestreitbaren Antirassismus zu definieren. Im Herzen des Problems: Die, die doch sehr klar ist, die aber von einigen Verbänden offen oder über Bande in Frage gestellt wird, weil man die 'Unterdrückten' verteidigen wolle, selbst solche, die gegen die Laizität sind. Was darauf hinausliefe, eines der Gründungsprinzipien der Republik - und der Linken - fallenzulassen."