In der diskutieren Theaterdirektorinund der Dichterüber den. Für Langhoff ist mit der Wende auch derhierzulande eingezogen und der Nationalismus. Für Grünbein war die Wende dagegen ganz klar eine, sagt er: "Vierzig Jahre DDR - das ist nicht meine Identität, wenn es überhaupt so etwas gibt. Identitäten sind etwas für Leute, die sonst nichts haben. Ich bin irgendwann aufgebrochen. Ich sah mich als Teil einer Weltgemeinschaft der Künste. Wie weit bin ich damit gekommen? Es scheint so, als sei ich auf der Stelle getreten. Wieder fragt man mich nach der Herkunft, wieder bin ich als Vertreter einer bestimmten Gruppe gefragt, wieder wird meine Lebensgeschichte zur politischen Münze. ... Man muss die. Das ist die Aufgabe der Künste." Dagegen meint Langhoff: "Es geht um. Die Möglichkeit des Wechsels, der Gleichzeitigkeiten und der Vermischung: Nationalitäten, Religionen, Geschlechter und so weiter. Mit ihnen muss Gemeinschaft gemacht werden. Nicht durch den Rückgriff auf die Reinheit von Ethnie, Kultur und Nation."Das dänische Nationalmuseum in Kopenhagen eröffnet am Freitag mit "Tyskland" eine großeund die Deutschen. Das wird auch mal Zeit, meint im Interview mit derder dänisch-deutsche Schriftsteller und Schauspieler, der die Eröffnungsrede geschrieben hat: "Ich versuche, den Dänen zu erklären: Ihr seid. Was ist denn Dänemark? Wenn ein Schwede und ein Deutscher ein Kind kriegen, dann ist das ein Däne. Bevor die Nationalstaaten entstanden, waren das ja alles gleitende Übergänge. Wenn man in die Familiengeschichte vieler Dänen schaut, stößt man irgendwann auf Deutsche. Die sind, die Handwerker im Mittelalter, dann mit dem Handel aus den Hansestädten, mit der Reformation. Auch in unserem Königshaus finden Sie deutsche Wurzeln. Jedes fünfte dänische Wort ist aus dem Deutschen entlehnt."Johannes Nichelmann hat ein Buch über das Schweigen zwischen den Generationen nach demgeschrieben. Im Interview mit Birgit Baumann vomsagt er: "Mein Vater war drei Jahre lang bei denund hat sich dort die Beine in den Bauch gestanden. Aber ich habe mir ausgemalt, er hat Schreckliches getan.trug ich jahrelang mit mir herum. Er hat niemanden erschossen. Ich glaube, es wäre gut gewesen, ein Klima zu schaffen, in dem sich Menschen mit solchen Biografien trauen können, offen zu reden und zu reflektieren."Gestern fand in Paris eine großestatt. Noémie Madar von der jüdischen Studentenvereinigung Frankreichs erklärt in, warum sie sich der Demo nicht angeschlossen hat: "Wir werden stets gegen Rassismus aufstehen, der sich gegen Muslime richtet, denn Frankreich ist eins und unteilbar, unsere Republik kann dennicht akzeptieren, wir sind Erben einer Geschichte, die uns Pflichten auferlegt. Aber wir werden uns nicht jedem anschließen... Wir weigern uns, mit jenen zu gehen, die, jenen, die Kritik an Religion als verdammenswert bekämpfen, jenen, die vor einigen Jahren am 11. Januar wegen der Präsenz des israelischen Premierministers nicht mitgehen wollten. Wir stellen uns nicht an die Seite derjenigen, dieverleumdeten." Ach, und "übrigens waren wir gar nicht eingeladen". Hier der-Bericht über die gestrige Demo.