Künstlergenie und Muse: Nick Broomfields "Marianne & Leonhard: Words of Love"

NickKino-Dokumentarfilm "Words of Love" schildert die Liebesbeziehung zwischenund, die in den 60ern unter Bohème-Bedingungen auf Hydra begann und unter den Libertinage-Bedingungen des New Yorks der späten 60er endete, nachdem Cohen sich vom verdrogten Schriftsteller zum bekannten Musiker gemausert hatte. Dass der Regisseur selbst mit Ihlen liiert war, kommt da noch hinzu. Ziemlich schade findet es Dirk Peitz auf, dass der Film "in der Beschreibung Ihlens zurück infällt, ohne sie letztlich zu reflektieren. Die Idee deretwa wird weidlich besprochen, aber nicht als kulturelle Trope, sondern eher als naturgesetzhafte und: Sie soll dem stets männlichen Künstlergenie zur Inspiration verhelfen, verbindet ihm ansonsten seine Wunden, macht ihm den Haushalt, dient als Mutterersatz, mit dem man allerdings jederzeit und sehr oft Sex haben kann." So erzählt auch der Filmemacher, "er habe es ganz wesentlich Ihlen zu verdanken, dass er sich wirklich getraut hat, Filmemacher zu werden. Das ist schön. Wenn man unbedingt Ermunterung braucht, kann man sich aber auch." Cohens Stück "So Long, Marianne" ist Ihlen gewidmet: