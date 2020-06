Heute beginnt der Prozess im, eine Zäsur in der deutschen Nachkriegsgeschichte, schreibt Marlene Grunert im Leitartikel der: "Nicht nur die Politik und Sicherheitsbehörden haben rechte Gewalt lange unterschätzt. Diewar lange Zeit gesamtgesellschaftlicher Natur und hätte lange vor dem NSU-Terror korrigiert werden müssen. Bei aller berechtigten Beschäftigung mit dem 'Deutschen Herbst' 1977 hätte etwa die Bedeutungnicht übersehen und dauerhaft vernachlässigt werden dürfen."hat am Sonntag eine Rede im Fernsehen gehalten, wie das französische Präsidenten zu tun pflegen. In der Rede hat er versichert, "dass kein Name aus derdes Landes getilgt und keine Statue abmontiert werde", schreibt Christine Longin in der. Für sie ein Zeichen, dass er zusehends auf die konservative Wählerschaft zielt: ", der die Regelung zum Umgang mit den Sklaven in den französischen Kolonien verfasste, darf also weiter vor der Nationalversammlung in Paris thronen. Die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit bleibt den akademischen Zirkeln vorbehalten. Das tägliche Leben der Franzosen, die in fast jeder Stadt eine nach Colbert benannte Straße haben, soll sie nicht erfassen."Auch in Italien wurde bei antirassistischen Protesten eine Statue beschädigt: die des Journalisten, der jahrzehntelang eine der wichtigsten publizistischen Stimmen im Land war. Montanelli hat in seinen eigenen Erinnerungen ganz offen beschrieben, wie er sich bei der Eroberung Äthiopens durch Mussolini"kaufte", mit dem er erst schlafen konnte, nachdem die Mutter die verletzten Genitalien des Mädchens geöffnet hatte - Bedauern hat er darüber nie geäußert, schreibt die Autorinbeiund erinnert daran, dass Italien weithin einist: "Die Farbkleckser auf Montanellis Denkmal wurden von jenem Segment der italienischen Bevölkerung mit einmütigem Horror beantwortet, dessen Stimme hier immer noch die lauteste ist: die der alten, wohlhabenden weißen Männer, die an den Schalthebeln der Macht, des Geldes und der Medien in Italien sitzen. Diese Männer schaudert es bei der Vorstellung, dassein Wort dabei mitreden wollen, an wen an öfentlichen Orten erinnert wird und die so mitbestimmen wollen,in Italien gelten. Ihre heftige Verteidigung Montanellis ist in Wirklichkeit eine heftige Verteidigung ihrer eigenen Anmaßung."Im verteidigt David Olusoga das Niederreißen der Statue des Slavenhändlers und Philantropenin Bristol: Es war einfach überfällig, meint er. "Trotz der tapferen und beharrlichen Bemühungen von Aktivisten wurden alle Versuche, die Statuezu lassen, von Colstons Verteidigern vereitelt. Im Jahr 2019 fielen die Versuche, eineam Sockel anzubringen, in sich zusammen, nachdem Bristols, die Hohepriester des Colston-Kults, darauf bestanden, den Text zu verwässern, indem sie Qualifikationen hinzufügten, die nach Ansicht von Kritikern den Effekt gehabt hätten, seine Verbrechen zu minimieren. Doch was viele an der Statue abstieß, war nicht, dass sie Colston aufwertete, sondern dass sie, über diejenigen, deren Leben zerstört wurde, um ein Vermögen zu erlangen, das er dann an die Stadt verschwenden konnte. ... Was auch immer in den nächsten Tagen gesagt wird, dies war kein Angriff auf die Geschichte. Dies. Es ist einer jener seltenen historischen Momente, die klarmachen, dass die Dinge nie wieder so sein können, wie sie waren."Auch Florian Coulmas zeigt in derSympathie für die Denkmalstürmer, auch wenn er nicht ganz an die erhofften Effekte glaubt: "wie die Beseitigung von Statuen und die Umbenennung von Straßen und Plätzen ändern zunächst nichts an der, aber dass entsprechende Forderungen von denen erhoben werden, die sich als Leidtragende und als solche gekränkt oder beleidigt fühlen, ist Grund genug, sie."Ebenfalls imkann die Politologin das nur bestätigen . Sie erinnert sich noch sehr gut an das Niederreißen der Statuen vonin Albanien nach der Wende: Alle freuten sich, aber es blieb bei der symbolischen Aktion: "Albanien verfügt heute über politischen Pluralismus und freie Märkte, aber die Lebenserwartung und der Alphabetisierungsgrad sind zurückgegangen. Junge Menschen gehen in Scharen weg, um anderswo Arbeit zu finden, während diezunimmt. Der Sturz von Statuen bedeutete einen Bruch mit der Vergangenheit, machte es aber schwieriger, aus ihr zu lernen. ... Die Beseitigung der Symbole der kolonialen Gewalt droht zu einemzu werden, wenn ihre Ziele auf eine Kampagne zur Korrektur historischer Ungerechtigkeiten reduziert werden. Wenn man sich nur darauf konzentriert, ob Statuen bleiben oder verschwinden sollen, wird verschleiert, wie ungerechte Geschichten immer nochgetragen werden."Wäre es nicht sinnvoller, fragt die Historikerinauf, "Denkmäler als Erinnerung daran stehenzulassen, wiewaren und sind? Die Kinder von morgen könnten zum Denkmal von Edward Colston gehen, nicht um den Rassisten zu ehren, sondern um von einer Gesellschaft zu hören, die viele Jahrzehnte zur richtigen Bezeichnung nicht bereit war: Sklavenhändler Colston. Die Schülerinnen und Schüler könnten so anfangen, über dienachzudenken: die Würde des Menschen - und wie viel Anstrengung es kostet, sie zu wahren. Dazu gehört, dass Colstonwar, dem seine Herkunftsstadt Bristol Schulen und Krankenhäuser verdankt. Kinder können lernen, was für ein fragwürdiges, fragiles Wesen der Mensch ist - dass wir dieeiner komplizierten Geschichte sind."