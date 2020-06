Georg Seeßlen spricht imüber die Darstellung von: "In Deutschland träume man von einem, während in amerikanischen Filmen oft der ganze Widerspruch der Gesellschaft in der Figur des Polizisten komprimiert sei. 'Diesermuss eigentlich die ganze Tragödie der amerikanischen Geschichte in sich auflösen', so Seeßlen. 'Kein Wunder also, dass er ab und zu richtig böse wird.' Darin liege auch ein großes Scheitern, so der Kulturkritiker im Hinblick auf die popkulturelle Rezeption dieser Figur."In einem großen-Essay befasst sich Todd Boyd damit, welche Rolle Filmklassiker wie "Birth of a Nation" oder "" dabei spielten, diezu verharmlosen und die Niederlage der Südstaaten im Bürgerkrieg als Folge eineshinzustellen: "Das Echo der ahistorischen Propaganda dieser Filme lässt sich in der momentanen Aktualität von 'The Help', eine gegenwärtige Version dieses Narrativs aus dem Jahr 2011, erkennen, ein Film, der aufin den Charts vor dem Hintergrund der Proteste auf den Straßen ganz nach oben gestiegen ist. ... Auch wenn 'The Help' nicht 'Vom Winde verweht' ist, reiht sich der Film doch ein in die lange Kette jüngerer Filme, die dasfeiern, während schwarze Figuren als rassifizierte Requisiten auftauchen, um Themen wie Wohlwollen, Großzügigkeit undzu unterfüttern."Weitere Artikel: Daniel Pemberton ärgert sich imdarüber, dass esund Konsorten am Ende eines Films gar nicht schnell genug damit gehen kann, denabzubrechen und mit Werbung zu überlagern. Michael Ossenkopp schreibt in derüber sechzig Jahre "Psycho" von. Die Agenturen melden , dass dieim nächsten Jahr wegen Corona von Februar aufverschoben wird.