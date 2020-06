In der Debatte um Unsere Resümees ) plädiert der Sozialwissenschaftler und Transmann Till Randolf Amelung aufvorsichtig für eine Mäßigung der Debatte auf beiden Seiten, führt aber etliche Beispiele an, in denen die Trans-Community völlig aus dem Ruder gelaufen ist: Die Parole "Erstick an meinem Frauen-Schwanz" sei etwa durchaus frauenfeindlich. Und warum wird selbst in Schwangerschaftsratgebern die verbale Abschaffung der "Frau" gefordert, aber nirgends die des Mannes? "Auseinandersetzungen gibt es auch um den '' oder 'Internationalen Frauenkampftag' am 8. März. Inzwischen firmieren viele Veranstaltungen unter der Bezeichnung '', so soll niemand durch die Verwendung von 'Frau' ausgeschlossen werden. Kritikerinnen empfinden dies als 'Auslöschung' des Begriffs und beklagen, dass es so unmöglich gemacht werde, spezifische Anliegen von Frauen klar zu benennen, womit man dem Patriarchat in die Hände spiele. In der Tat wird hier ein gewisses Missverhältnis sichtbar, denn vergleichbar vehemente Forderungen fehlen, wenn es um Männer geht. Nirgends wird zum Beispiel prominent gefordert, dass in Materialien zum Thema Prostatakrebs nur von '' die Rede sein soll, um diejenigen nicht auszuschließen, die eine Prostata haben, aber keine Männer sind."Die harsch geführte Debatte umist "beispielhaft für denund Denkmalsturz bereiten Jugend, die sich in Großbritannien mitkonfrontiert sieht", schreibt Marion Löhndorf in derRowling verteidigend: "Viele treten nach dem Studium das Berufsleben mit eineran, so dass die Hoffnung, ein Haus zu erwerben - das Statussymbol des Erfolgs in diesem Land -, in weite Ferne rückt. Dennoch: Wer die Protestierenden von 'Black Lives Matter' als Tugendprahler abtue, schrieb die, übersehe eine historische Wahrheit: 'Dies ist eine, wie es sie seit den sechziger Jahren nicht mehr gegeben hat.' Der Widerspruch dieser Generation ist ihr Verlangen nach einem Wandel hin zu übergreifender Toleranz, Inklusion und Offenheit - Werte, die sie selbst gegenüber anderen nicht hochhält."Jahrzehntelang wurden in Berlinvermittelt, auf Betreiben des Sozialpädagogenund seines Pädagogischen Zentrums. In derversteht Hannah Bethke allerdings nicht, warum sich der Berliner Senat dagegen sträubt, die Betroffenen zu entschädigen: "Immer wieder wurde behauptet, niemand habe von den Vorfällen wissen können. Wer die Schriften von Kentler liest, die sehr eindeutig auf eineabzielen, mag allerdings kaum glauben, es sei nicht klar gewesen, wes Geistes Kind der Mann ist. Allein war er mit diesen Positionen nicht: Berlin avancierte in den siebziger Jahren zum Zentrum der Bildungsreform und, unter deren Deckmantel die Emanzipation und vermeintliche Freiheit der Kinderwerden konnte."Diebringt ein ganzes Dossier zum Thema. "Sommer ist keine Jahreszeit, sondern ein geträumter Zustand", sagt der Historiker , der im Interview mit Jan Feddersen seine eigenen Reise-Unlust bekennt. Anderen gönnt er den Urlaub durchaus, möchte nur auf den Wandel hindeuten, zum Beispiel was den Strand betrifft: "Vor dem Beginn des 19. Jahrhunderts ging da niemand zum Vergnügen hin. Historisch gesehen ist der Strand die Zone für den Müll - und der gefährliche Transitraum zwischen Land und Meer, ein eher riskanter und gefährlicher Ort. Das änderte sich erst durch die Industrialisierung. Seitdem es Fabriken gab, im 19. Jahrhundert, fand man den Strand plötzlich schön."