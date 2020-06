Emma Watson and Rupert Grint are the latest Harry Potter stars to condemn J.K. Rowling's transphobic comments https://t.co/ciX9WlotdC - Vulture (@vulture) June 14, 2020

Auch nachdemsich in einem langen Blogpost erklärt hat (unser Resümee ), lässt Amelia Tait imkein gutes Haar an der Autorin. Ohne auf die Argumente von Rowling einzugehen - die in ihrem Post fragte, ob man wirklichwerfen muss, um Transmenschen vor Diskriminierung zu schützen - übernimmt sie die Behauptung der, Rowlings Äußerungen seien "transphob": "Manche halten es für, dass Menschen, die Rowling so viel verdanken, sie so öffentlich verurteilen, aber sie sind nicht allein. Sie repräsentieren, die die Transgender-Rechte weitgehend unterstützt - eine 2019 durchgeführte Umfrage eines Washingtoner Wahlforschungsinstituts ergab, dass 68 Prozent der jungen Amerikaner in den letzten fünf Jahren die Transgender-Rechte stärker unterstützt haben - viele von ihnen verdanken Rowling einen Großteil ihrer Weltsicht, fühlen sich aber, der Autorin beizustehen."Grace Robertson ist in überzeugt , das Rowling - entgegen ihrer Bekundungen -: "Zeitweise haben britische Feministinnen ihre traditionellen Verbündeten in den USAverlassen. Während sie 2019 in Washington, D.C. an einer Podiumsdiskussion der Heritage Foundation zu diesem Thema teilnahmen, konfrontierten Kellie-Jay Keen-Minshull und Julia Long, zwei dieser britischen Feministinnen, die sich gegen die Transgender-Rechte aussprechen, die nationale Pressesprecherin der Menschenrechtskampagne, Sarah McBride, die eine Transsexuelle ist, wegen ihres'. Die Heritage Foundation, eine bekannte Gegnerin der Ehegleichheit, war offensichtlich eine geringere Bedrohung für Lesben. Es ist unmöglich, in den britischen Medien als Transfrau zu arbeiten und nicht auf diese Art 'zu stoßen."Ist die Zeit desvorbei? Wenn immer größere Bereiche des Lebenserfordern? Auf fürchtet es die Literaturwissenschaftlerin: "Am Beispiel der Sexualität lässt sich das gut zeigen. Die Angst vor sexuell übertragbaren Krankheiten trägt nicht dazu bei, dass Menschen mehr und fröhlicheren, nun eben 'haben. Sie führt eher dazu, dass andere ganz wesentlich alsangesehen werden. Trey Parker und Matt Stone haben das in ihrer Animationsserie South Park in der Folge Proper Condom Use satirisch aufs Korn genommen. Hier führt der schulische Aufklärungsunterricht, in dem sexuell übertragbare Krankheiten im Mittelpunkt stehen, dazu, dass die Mädchen eine panische Angst vor Jungen entwickeln, dietragen."Bei einem Wahlkampfauftritt in Polen hat Präsidentdieals eine "Ideologie" beschrieben, die destruktiver sei als der Kommunismus. In Polen kann er damit durchaus punkten, erklärt Ulrich Krökel auf: So hat der LGBT-Aktivist Jakub Gawron die Ablehnung "sogar auf einer Karte dokumentiert. Der 'Atlas des Hasses', den er mit einem kleinen Team erarbeitet hat, zeigt die schnell wachsende Zahl der 'Zonen', die sich für 'frei von LGBT-Ideologie' erklärt haben. Dabei sind diese Deklarationenbedeutungslos. Niemand, der sich in einer der 'Zonen' etwa für die Rechte von Homosexuellen einsetzt, kann dafür belangt werden. Im Gegenteil: Die polnische Verfassung schützt ausdrücklich 'die Freiheit von jedermann, seine Anschauungen zu äußern'. In der gelebten Wirklichkeit aber stehen die verbrieften Grundrechte nur auf dem einen Blatt. Auf einem anderen stehenoder offene Gewalt wie in Białystok."