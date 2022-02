Diein der Ukraine, berichtet Bernhard Clasen für dieaus der Ukraine. Und sie wächst nicht nur dort: "haben mittlerweile ihre Bürger:innen aufgerufen,, da sie einen militärischen Konflikt befürchten. Dazu gehörten Australien, Großbritannien, Lettland, Kanada, Griechenland, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Finnland, Südkorea, Japan, Belgien, Deutschland, Litauen, Kuwait und der Irak. Deutschland hat sein Konsulat von der ostukrainischen Stadt Dnipro, auch das US-Konsulat ist bereits nach Lwiw umgezogen, wo es allerdings nur sehr eingeschränkte Leistungen anbietet." Mehr hier Inist die Angst fast genau so groß, schreibt Janka Belarus ebenfalls in deraus Minsk: "Am 4. Februar hatte Lukaschenko dem russischen Journalisten Wladimir Sowoljow, einem der einflussreichsten Vertreter der Kreml-treuen Medienwelt, auf dessen Youtube-Kanal 'Sowoljow Live' ein Interview gegeben . Thema: Die Schaffung eines Gegengewichtes zum 'kollektiven Westen' und der Nato, die die belarussisch-russischen Beziehungen zerstören wollen. An die Ukraine gewandt, deren Präsidenten Wolodimir Selenski er als kopflos bezeichnete, sagte Lukaschenko: 'Ihr wärt verrückt, euch. Und wir werden nicht an eurer Seite stehen. Minsk wird sich genauso verhalten wie Moskau.'"In Russland sind die Bürger nicht beunruhigt, schreibt dagegen Inna Hartwich imDossier. Dennoch: "Der' ist alltäglich geworden im TV. Und der Krieg wird nach und nach zum notwendigen Übel erklärt."Diebefragte am Wochenende mehrere Autoren aus osteuropäischen Ländern. Der polnische Schriftsteller schreibt: "Wir wissen nicht, wo die russischen Panzer anhalten werden, sobald sie sich einmal in Bewegung gesetzt haben. In Mariupol? In Kiew? In Lemberg? In Przemyśl? An der Oder? In Berlin? Weiter westlich? Ist es nicht an der Zeit, dass wir uns, um unserer selbst willen?"Auf fragt sich der ukrainisch-britische Autor, warum die Haltung der Deutschen, die sich so vorbildlich ihrer Vergangenheit gestellt hätten, gegenüber Russland soist: "Politische Strategien scheitern manchmal, das ist unvermeidlich. Vor allem, wenn man es mit Russland zu tun hat. Weit beunruhigender ist aber, dass der deutsche Diskurs über Russland und die Ukraine mitdurchsetzt ist, einer Realitätsverweigerung sowohl in Bezug auf die Vergangenheit als auch auf die Gegenwart, die zu lauterführt. Deutschland beansprucht, für den Frieden zu sein - und ermutigt gleichzeitig zur Invasion. Es spricht sich dafür aus, historische Fehler wiedergutzumachen - und leugnet gleichzeitig historische Tatsachen. Es glaubt, es garantiere Sicherheit - und gibt in Wirklichkeit die Freiheit auf." Sind wirklichaus dem Zweiten Weltkrieg der Grund, rätselt er. Dann übersähen die Deutschen, "dassimmer die Besetzung und Versklavung des 'Brotkorbs' Ukraine und nicht Russlands war und dass die menschlichen Opfer in der Ukraine ähnlich grauenhaft waren wie jene in Russland. Es ist, als sei der heutige deutsche Diskurs: Er kann nur Schwarz und Weiß sehen, Deutschland und Russland, die bunten Farben der Ukraine hingegen werden darin ausgelöscht."Richard Herzinger nimmt in seinem Blog die wenig anheimelndein den Blick, die kurz vor den den Olympischen Spielen demonstrativ gefestigt wurde: "Gut möglich, dass beide Autokraten sogar ihrekoordinieren werden: die Eroberungdurch China und die Wiedereinverleibung derin den russischen Machtbereich durch den Kreml. Wissen sie doch, dass gleichzeitig durchgeführte oder zeitlich aufeinander abgestimmte kriegerische Akte beider Mächte den Westen vor verdoppelte Probleme stellen würden, darauf adäquat zu reagieren."hat neulich seine britische Kolleginin einer Pressekonferenz nach einem fruchtlosen Gespräch bloßgestellt. Anne Applebaum malt sich indie Antwort aus, die sie Lawrow gegeben hätte. Truss, findet Applebaum "hätte eineim Stil von Lawrow hinzufügen und laut fragen können, obtatsächlich ausreicht, die verschwenderischen Immobilien zu bezahlen, die seine Familienutzt. Sie hätte die Namen der vielen anderen russischen Staatsbediensteten aufzählen können, die ihre Kinder auf Schulen in Paris oder Lugano schicken. Sie hätte verkünden können, dass diese Kinder nun allesamt auf dem Weg nach Hause sind, zusammen mit ihren Eltern:mehr in der Schweiz!"In Frankreich stehen die Fernsehmoderatorinund der Juristnach Morddrohungen unter Polizeischutz, nachdem sie in einer Reportage für den französischen Fernsehsenderdenkritisiert hatten. "Man sollte in diesem Zusammenhang vielleicht darin erinnern, dass in Frankreichaus ähnlichen Gründen wie Ophélie Meunier und Amine Elbahi unter Polizeischutz stehen", schreibt der Philosophin der. Zum Beispiel der Journalist Mohamed Sifaoui, die Journalistin Zineb El Rhazoui, der Imam Hassen Chalghoumi, Journalisten und Anwälte vonoder "Mila, eine junge lesbische Gymnasiastin, die beschuldigt wird, den Propheten beleidigt zu haben". Die, oder stellt sich auf die Seite der Islamisten, so Bruckner. "Und noch etwas anderes machen die Vorfälle rund um Roubaix einmal mehr deutlich: Meinungsverschiedenheiten werden heute nicht mehr in öffentlichen Debatten oder vor einem Gericht ausgetragen. Sie werden'. Die geringste Kritik an der islamischen Religion kann inzwischen auf diese Weise vergolten werden. Wir kennen diese Form der 'Justiz' vom Attentat auf- sie passiert, auf französischem Boden, im 21. Jahrhundert."Wirklichist nur Gott, alle anderen müssen sich an die Gesetze halten, selbst nationale Regierungen erinnert der Politikwissenschaftlerin derdie polnische Regierung, die sich mit dem Beharren auf ihre "Souveränität" gegen Vorgaben der EU wehrt. "Man muss nicht bis zu Ludwig XIV. und Jean Bodin zurückgehen, um zu sehen, dass der Begriff der Souveränitätist. ... Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki warnte in derdie EU davor, einen 'dritten Weltkrieg' zu beginnen. Würde die EU die in Aussicht gestellten Gelder nicht auszahlen, werde man sich mit 'allen Mitteln' wehren. Bestünde wahre Souveränität nicht darin,? Ganz offenbar hört dort der Anspruch auf Eigenständigkeit dann doch auf. Die EU-Mitgliedschaft stößt in Polen auf eine überwältigende Zustimmung. Ein Polexit scheint da wie eine absurde Schimäre."