Gestern Abend schreckte die Meldung auf, dass die CIA und das amerikanische Militär mit einemauf die Ukraine rechnen. Womöglich. Aber können die Amerikaner das Datum einer geplanten Invasion kennen? Auf sieht Mathieu von Rohr zumindest die Nebel des Krieges aufziehen: "Es ist schwierig, mit diesen eindringlichen Warnungen. Man kann nur Fragen stellen: Würden die USA wirklich so eindringlich warnen, wenn sie sich nicht sicher wären? Oder warnen sie nur vor allem deshalb so laut und konkret, um die Pläne der Russen zu durchkreuzen? Was sollen wir daraus lesen, dass die Botschaften sich unterscheiden, je nachdem, ob sie im O-Ton gegeben werden - oder in geheimen Briefings, die dann wieder in die Medien wandern?"Auf empfiehlt die ARD-Korrespondentin Ina Ruck: "Nerven behalten, please." Putin gebe doch nicht die "gute Vehandlungsposition" auf, in die er sich so gebracht habe.In der ahnt Andreas Rüesch, dass von der Ukraine nicht Russlands Sicherheitsinteressen bedroht werden, sondern allein die des Kremls: "Dieist für Putin als Mittel zum Machterhalt daher wichtiger denn je. Aber es geht auch darum, dasoffensiv zu bekämpfen. In der Ukraine, die bereits zwei prowestliche Revolutionen erlebt hat, grassiert es besonders heftig. Auch wenn die ukrainische Demokratie noch voller Mängel ist, strahlt sie weit nach Osten aus."Im rät der Oxforder Konfliktforscherweiterhin zur Diplomatie: "Was auch immer der Westen von Moskaus Verhalten halten mag, es stünde im Interesse aller, den Konflikt zu deeskalieren und Moskau eine Brücke zu bauen. Wir dürfen den Link zwischennicht unterschätzen. Putin ist ein stolzer Mann, eine kluge Politik westlicher Regierungen sollte gesichtswahrede Gesten bieten, wenn wir den Krieg ernsthaft vermeiden wollen."Gegenüber Moskau nehmen die Regierungen insehr unterschiedliche Positionen ein, auch das schwächt Europa, bemerkt Reinhard Veser in der, zumal die beiden Länder wie eine eins zusammenstehen, wenn es gegen Brüssel geht: "Die polnische Rechte sieht ebenso wie die ungarische Rechte dieauch durch die EU gefährdet. Das geteilte Verständnis dieser Begriffe wiegt für sie schwerer als der Gegensatz in der Russlandpolitik. Daher hofft man in der polnischen Regierungspartei PiS auf einenbei der Präsidentenwahl in Frankreich, trotz ihrer kremlfreundlichen Haltung. Davon erwartet man sich ein Ende der aktuellen EU-Politik, von der behauptet wird, sie solle Europas Völker mit Gewalt von ihren Wurzeln trennen."