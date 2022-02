Diebringt die Grabrede auf die bekannte 68erin, die erste Frau von Klaus Hartung, die Aly in der "Roten Hilfe" kennengelernt hatte. Er schildert ihren gemeinsamen Weg aus der Verehrung der Antisemiten Horst Mahler und Ulrike Meinhof zur. Doetinchem hat ein wichtiges Buch über die Geschichte desin Berlin geschrieben, das 1989 feierlich präsentiert wurde: "Als Dagmar zum Podium schritt,die sonst so selbstbewusst Auftretende, verlor den Faden und fand kein Ende. Aber es wäre falsch zu sagen, sie hätte eine schlechte Rede gehalten. Sie zeigte die tiefe, damals. Wir 68er hatten zu mehr als 90 Prozent Väter, die Soldaten der Wehrmacht gewesen waren. Etwa 30 Prozent waren Mitglieder der NSDAP, deutlich mehr hatten dem Führer zugejubelt. Dagmars Stimme versagte immer wieder vor so vielen ihr freundlich und offenherzig zugewandten Juden, die überlebt hatten und nun - dank ihrer Recherchen - nach Berlin gereist waren."war sicher kein Sozialist im eigentlichen Sinne, aber er sah sich selbst als solchen und ermehr als den Bolschewismus, meint der irische Historiker im Interview mit der. "Hitlers Hauptaugenmerk lag auf dem, was er selbst 'Plutokratie' nannte. Diese assoziierte er mit dem sogenannten Weltjudentum, aber auch mit den angelsächsischen Mächten, die er im Vergleich mit der Sowjetunion für deutlich stärker und gefährlicher hielt. Natürlich hatte er auch Angst vor dem Bolschewismus, doch spielte diese eine untergeordnete Rolle. Den Bolschewismus sah er alsdes internationalen Kapitals, um Deutschland und andere Länder willenlos zu machen." Auch Hitlers Politik nach 1933 sei nicht "wirklich sozialistisch" gewesen, "aber sie enthielt sozialistische Elemente, etwa die Einführung neuer Steuern sowie einenund der Arbeitnehmerrechte. Hitler machte einen Unterschied zwischen dem internationalen Kapitalismus und dem, was er den nationalen Kapitalismus nannte, wenn man so will zwischen Wall Street und Krupp. Den nationalen Kapitalismus akzeptierte er. Sozialismus bedeutete für ihn, dass die Unternehmer in erster Liniemüssten und nicht für ihren Profit."Meron Mendel hatte überBuch "The Betrayal of Anne Frank", das inzwischen weithin kritisiert wird, in derzunächst abwartend positiv geschrieben (unser Resümee ). Heute betont er im Gespräch Hardy Funk im, dass die These von der Schuld eines zum Judenrat gehörenden Notars nicht ausreichend belegt ist. Aber er kritisiert auch die: "Es werden jährlich sehr viele schlecht recherchierte Bücher publiziert und das verschwindet im Meer der vielen Publikationen, die ständig herausgegeben werden. Wenn man allerdingsreagiert und gleich von einem 'Antisemitismus-Booster' spricht - wie zuletzt Yves Kugelmann von dem Anne Frank Fonds - und mit so einer Hysterie auf so ein Buch reagiert, dann kann der Eindruck entstehen, als ob es in der Geschichtsforschung, als ob es Sprechverbote gäbe. Das ist der Nährboden von Verschwörungstheorien: Wenn man nur den Verdacht ausspricht, dass der Verräter ein jüdischer Notar sei, gehen alle auf die Palme und warnen davor, dass hier Antisemitismus verbreitet wird, dann kann man paradoxerweiseerzielen."Andreas Schlüter erzählt in derdie Geschichte des Kaufhauses am, lange ein Karstadt, nun wohl ein Immobilienprojekt, das zu einer ähnlichen (von den Zeitungen kaum thematisierten)wie beimführen könnte. Anders als das KaDeWe, so Schlüter, "war dieses Kaufhaus inmitten der Kreuzberger und Neuköllner Kieze immer auch ein. Das ist bis heute noch so, und diese alltägliche Normalität, gerne auch etwas berlinerisch robust, ist durchaus sympathisch. Die Auswahl anist bemerkenswert und die Existenz einerfast schon unglaublich. Unberührt von jeder Pandemie, ziehen hier dieihre Runden, die blauen Exemplare zum Preis von 14,90 Euro und die roten für 7,90 Euro."