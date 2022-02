Erdvergessen schweben: "A E I O U" von Nicolette Krebitz

Wuchtbrumme mit Minipli: Meltam Kaptan in Andreas Dresens "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"

Rücksichtslos zärtlich: Juliette Binoche und Vincent Lindon in "Both Sides of the Blade" von Claire Denis

In ihrem-Wettbewerbsfilm "A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe" erzähltdie Liebesgeschichte zwischen einer 60-jährigen Schauspielerin () und einem 17-jährigen Straßendieb (). Diese beiden Figuren "sind reines Kino", schwärmt Frederic Jaeger auf. "Hat man Rois überhaupt schon einmal so in sich gekehrt, so unterschwellig komisch,im Kino gesehen? Herms bietet in seiner ersten Kinorolle auch deswegen eine großartige Projektionsfläche, weil er wie ein frisch geschlüpftes Küken noch nach den richtigen Bewegungen und Blicken zu suchen scheint." Und dann entführt ihn Reinhold Vorschneiders Kamera "zu einem." Die Fahrt an die Riviera "ist eine Flucht, aus dem prosaischen Berlin, ins Reich der Fiktion, in dem sie, wenn es noch kein Drehbuch gibt, sich ihre eigene Geschichte ebenmüssen", schreibt Claudius Seidl in der-Kritikerin Gunda Bartels tänzelt aus diesem Film, dessen Regisseurin keinen Hehl daraus macht, sich an leichten, französischen Liebesfilmen der Sechziger orientiert zu haben: "Ein paar Sekundenkönnen, das fehlt so sehr im Kino und im Leben." Selbst Rüdiger Suchsland ist auf Artechock hin und weg und feiert Krebitz "als die wohldes deutschen Gegenwartskinos".Außerdem zeigt die Berlinale"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" über denaus der Perspektive von dessen Mutter, die ihren Sohn mit löwinnenhafter Hartnäckigkeit aus Guantanamo boxt. Gespielt wird sie von der Komikerin, die die Filmkritikerinnen ebenfalls umwirft: Sie spielt "einemit blondiertem Minipli, die das bilderreiche deutsch-türkische Idiom (Drehbuch: Laila Stieler) in perlender Koloratur verströmt", schwärmt Sonja Zekri in der. Von einer spricht auch Anke Leweke auf: "Die Kamera kann kaum Schritt halten mit der Power dieser Frau, die erst den örtlichen Imam zusammenschreit und dann unangemeldet im Büro des Menschenrechtsanwalts Bernhard Docke (Alexander Scheer) auftaucht. Sie wird erst gehen, als er sich des Falls ihres Sohnes annimmt." Alles schön und gut, meint Rüdiger Suchsland auf, doch "wäre der Film nur als Film ein bisschen interessanter! Dann hätte er Chancen auf den Goldenen Bären." AuchTim Caspar Boehme ist von Meltem Kaptans Wucht hingerissen . Allerdings fragt er sich auch, "obfür die Geschichte, die Dresen erzählen will, die beste ist. Der eigentliche Skandal des Falls, die deutsche Beteiligung an dem sich scheinbar ohne erkennbaren Grund hinziehenden Verfahren, taucht im Film inam Rand auf, bestimmte Namen werden aber nicht genannt. Der vonetwa." Für diehat sich Hanns-Georg Rodek mit der Hauptdarstellerin unterhalten Andreas Busche berichtet imvon seiner Begegnung mit, die ihm auf seine Fragen "hart, aber herzlich" antwortet - ihr im Wettbewerb gezeigter Liebesfilm "Both Sides of the Blade" enttäuschte -Kritikerin Christiane Peitz allerdings. Daniel Kothenschulte von derhingegen ist von dem neuen Werk der französischen Autorenfilmerin ". Aus den Basiszutaten des Kinos speist sich ihre, sei es das Licht, die Musik (hier wieder von den Tindersticks) oder diesmal hochemotionale Dialoge, die sie mit der Schriftstelleringeschrieben hat." Auch Andreas Kilb in derist hin und weg von diesem Film über die Liebe spät im Leben, der unter anderen Bedingungen nur typisches französisches Kino gewesen wäre. Doch da "Juliette Binoche und Vincent Lindon die Hauptrollen spielen und Claire Denis ihnen mitzusieht, ist 'Avec amour et acharnement' schon jetzt einer der bleibenden Eindrücke dieses Festivals. Ein."Weitere Artikel: Matthias Dell porträtiert fürden siebzigjährigen Filmemacher, der mit zehn Jahren aus Barcelona nach Berlin kam und dessen "In der Wüste" aus dem Jahr 1987 - "eine Perle" - im Berlinale-Forum wiederentdeckt werden kann: Der Film "ist, ein Slackerfilm." Rüdiger Suchsland von fühlt sich von der, die einem zwar stets freundlich, aber mit erheblicher Ausdauer sagt, wie man sich verhalten solle, infantilisiert.und sprechen in der taz über ihre beim Festival gezeigte Serie "The Shift". Marion Löhndorf empfiehlt in der NZZ die Retrospektive, die in diesem Jahr klassische Hollywoodfilme mitundzeigt. Joachim Huber berichtet imvon einer Diskussion über. Birgit Rieger führt imdurch dasBesprochen werden weiterhin"Coma" (),"Les passagers de la nuit" mitund Tsp ),"Europe" ( taz ),"Rimini" ( Tsp , mehr dazu bereits hier ),"The United States of America" ( Tsp ),"Incroyable mais vrai" ( Tsp ),"Everything Will Be Okay" ( Tsp ),undLangzeitdokumentation "Kalle Kosmonaut" über einen Jugendlichen in Berlin-Hellersdorf ( Tsp ),"Return to Dust" ( taz ), taz ), die Videoessay-Anthologie "Myanmar Diaries" ( Tsp ) undindonesisches Famliendrama "Nana" ( Tsp ). Außerdem geben Anke Leweke, Daniel Gerhardt und Carolin Ströbele aufFestivaltipps.Abseits der Berlinale besprochen werden"Was geschah mit Bus 670?" ( Tsp ),Tierporträt "Cow" ( Freitag ), die-Serie "Über mir der Himmel" ( FAZ ) und die-Serie "Inventing Anna" ( Freitag ).