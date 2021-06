🚨 | NEW: The government is urging children to sing this song on June 25



pic.twitter.com/Sq8ZUUgvYf - Politics For All (@PoliticsForAlI) June 22, 2021

Morgen ist "OBON", "One Britain One Nation"-Tag. Noch ist laut nicht ganz klar, ob britische Schulkinder gehalten sind, dieses hübsche Lied mit etwas redundantem Text zu singen:Fünf Jahre nach dem fatalen Referendum sieht Paul Mason imden, das im übrigen möglicher Weise auch die "Strong Nation" zerpflücken könnte. Und versucht, eine Strategie für diezu skizzieren: "Bevor dieihre Unabhängigkeit erlangen und bevor in der Mitte des Jahrhunderts die andere Unvermeidlichkeit eintritt, ein, bleiben höchstens zwei Jahrzehnte, in denen Progressive der(ja, vier; hat das niemand gegenüber 'One Britain One Nation' erwähnt?) eine entschieden eurozentrische Vision entwickeln. Sie sollte bestehen aus: der Verhandlung zur Rückkehr des Vereinigten Königreichs in den, zumindest bei den Waren; einer starken institutionellen Zusammenarbeit bei Sicherheit und Verteidigung; und vor allem einerund Zusammenarbeit mit den Völkern Europas."haben verloren, fürchtet im, die britische, aber auch die europäische: "Wer ein 'geopolitisches' Europa will, eines, das einerstandhalten kann, dann ist der Abgang eines starken Mitgliedsstaats mit seinen finanziellen, diplomatischen, militärischen und anderen Stärken ein großer Verlust. Objektiv gesehen, ist die Machht der EU nach außen genau in dem Moment geschrumpft, wo sie wachsen sollte."Inverboten, innur in extremen Ausnahmefällen erlaubt - dasmuss sich dringend an die Seite der Frauen stellen, fordern in derIratxe García, Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im Europaparlament, Maria Noichl und Fred Maric, beide Europaabgeordnete der S&D Fraktion: "Das Guttmacher Institut hat berechnet, dass diein Ländern, die Abtreibung verbieten, bei 37 pro 1000 Menschen liegt, während sie in Ländern, in denen es kein Verbot gibt, bei 34 pro 1000 Menschen liegt. In der EU können Frauen zudem für einen Abbruch in ein anderes Land reisen - wenn sie es sich leisten können. Nur gute Aufklärung und Zugang zu Verhütung verringern die Zahl der Abtreibungen."führt seit 2010 immer neue "Sündenböcke" vor, sagt Luca Dudits von der Háttér-Gesellschaft im-Gespräch mit Rajzák Kinga: "Mal sind es, dann, bis hin zuoder der EU. Panikmache undsind nichts Neues. Es ist eine Taktik, um abzulenken von der, der Covid-Krise und der Korruption, die sie zu verbergen versuchen."Natürlich sind dierichtig, meint Stefan Kornelius in der. Aber sie können auchsein: "Wenn im Fall Ungarn die Rücknahme des Gesetzes oder zumindest die politische Isolation der Regierung Ziel der Hebelaktion gewesen sein sollte, so ist die Wirkung verfehlt. Denn Premier Viktor Orbán spielt ein Spiel, das ihn seit 2010 an der Macht hält - und für das er diese äußere Drohkulisse braucht. Seine Botschaft: Wir Ungarn werden von der bösen undgesetzt und müssen die Reihen schließen. Im Fall des Gesetzes über sexuelle Orientierung ist Orbán sogar ein zweiter Coup geglückt. Weil er die homophoben Klauseln in ein umfassendes Gesetz zur Bekämpfung von Pädophilie packte, gelang ihm die, die sich gerade mühsam zum Kampf gegen den Populistenherrscher zusammengefunden hatte."