Fotounterschrift des Rijksmuseums: "Messinghalsband. Dieses Halsband war ursprünglich als Hundehalsband katalogisiert, wurde aber möglicher Weise von einem Menschen getragen." Foto: Rijksmuseum





Zum ersten Mal in seiner Geschichte veranstaltet daseine Ausstellung über, ein Wirtschaftssystem, das die Niederlande reich machte. Lange Zeit konnten die Museumleute das Halsband oben nicht zuordnen, notiert Alexandra Wach im: "Dabei hätte nur ein Blick in diegereicht, um das Halsband auf Gemälden der Zeit zu finden. Die Träger waren stets. Offiziell galten sie nicht als Sklaven, denn Menschenhandel betrieben die Niederländer nur außerhalb ihrer Grenzen. Rechtlich waren sie frei, im Gegensatz zu über 600.000 Leibeigenen, die auf Zuckerrohrplantagen der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC) schufteten, von Brasilien über Surinam bis nach Südafrika.rangen sich die Niederlande zur Abschaffung der Sklaverei durch."Was hat es mit denauf dem Gelände des "Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Genetik (KWIA)", das heute zur FU Berlin gehört, auf sich? Götz Aly hatte in dervermutet, dass es sich um Überreste von Auschwitzgefangenen handelte, die von Josef Mengele gequält worden waren (unser Resümee ). Ulrike Baureithel zeichnet in derdie Diskussion nach. Die FU Berlin hat in derinzwischen eine Gegendarstellung veröffentlicht. Die Archäologen Susan Pollock und Reinhard Bernbeck wandten sich imgegen die Aly-Vermutung. "Der ihnen zuarbeitende Historikerkonnte in seiner minuziösen Archivrecherche, deren Ergebnisse dervorliegen, weder unmittelbare Beweise für Auschwitz als Herkunftsort eruieren, noch scheint ihm diese Theorie plausibel im Hinblick auf die verändertedes Instituts seit Ende der zwanziger Jahre und seine chaotische Auflösung kurz vor Kriegsende. Wahrscheinlicher sei eine 'Entsorgungsaktion' von Teilen der anthropologischen Sammlung, der sich das Institut habe entledigen wollen. Handfeste Beweise gibt es dafür ebenfalls nicht." Aly hatte am 15. Juni in derWenn dieses Jahr "" gefeiert werden, fühlt sich das für den Soziologenin dereinfach falsch an. Denn das deutsche Judentum ging 1945 "", schreibt er: "Tatsächlich waren, was von den Vorkriegsstrukturen übrig geblieben war, '', die aufgelöst werden sollten. Auch ein Großteil der Überlebenden, einschließlich ihrer Führung, verließ Deutschland Richtung Palästina oder den USA. Noch 1950 war im Zentralrat keine Rede von einem neuen deutschen Judentum. Es ging um diedes Vorkriegsjudentums, und Neujahrsgrüße des Zentralrats gingen an die 'verantwortlichen Männer unserer Regierung', Präsident Weizmann und Ben-Gurion, den Ministerpräsidenten Israels. Bis in die 1960er-Jahre verließen selbst viele Kinder der in Deutschland gestrandeten Juden unter Vorwürfen an die Eltern die Bundesrepublik."Die Schau " der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) befasst sich mit historischen Traumata und ihrer künstlerischen Darstellung, ein hoch aktuelles Thema also. Das Verdienst, das Léontine Meijer-van Mensch (die die ethnografische Sammlung der SKD leitet) am Zustandekommen der Schau hat, wird in den Begleitpublikationen, die man zur Schau lesen sollte, zum Glück sehr häufig benannt, notiert der Rezensent Andreas Platthaus in der. Für ihn das interessanteste Exponat war der "höfliche Brief von Repräsentanten der Kaurna an die SKD, in der sie um Rückgabe vonbitten, die im 19. Jahrhundert von Missionaren nach Sachsen mitgenommen worden waren. Die Missionare hatten aber auch ein Lexikon des Wortschatzes der Kaurna erstellt, das es jüngst ermöglichte, deren schonwiederzubeleben. Die vier Objekte und noch ein weiteres werden bald den Rückweg nach Australien antreten und sind somit hier zum letzten Mal in Dresden zu sehen."