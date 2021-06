Der Historiker, Professor für Geschichte an der Barenboim-Said Akademie in Berlin-Mitte, macht ' "Katechismus der Deutschen" inzwar ein paar pflichtschuldige Komplimente, kann Moses und seiner religiös aufgeladenen Sprache allerdings nicht folgen (unsere Chronik der Debatte ). Wie viele, die auf Moses antworteten, scheint er aber zu glauben, es gehe diesem tatsächlich um die Vergangenheitsbewältigung in Deutschland und verteidigt in erster Linie diein Deutschland: "Ihr Handeln folgt keinem 'Katechismus', sondern Logiken, die sich aus der schwierigen und widersprüchlichen Konfrontation mit Nationalsozialismus und Holocaust in der Bundesrepublik ergeben haben. Ohne die Komplexität dieser Prozesse anzuerkennen, lässt sich Kritik am gegenwärtigen Zustand der staatlichen Erinnerungspolitik weder präzise noch plausibel formulieren." In"Kulturzeit" wurde Moses übrigens gestern interviewt René Pfister beschreibt im, wie sich die "" in Amerika durchsetzt. Eines ihrer Monumente ist die Artikelserie "1619" in der(unser Resümee ), die behauptete, dass Amerika letztlichsei. Erst spät regte sich Widerstand gegen historische Ungenauigkeiten der Serie, so Pfister: "Dieließ daraufhin in ihrer Onlineausgabe heimlich die Aussage verschwinden, das Jahr 1619 sei das '' der amerikanischen Nation. Und schob die Korrektur nach, wonach nur 'manche' Kolonialisten den Unabhängigkeitskrieg für die Sklaverei geführt hätten. Doch kurioserweise tat der so offenkundige Versuch, Geschichtsschreibung in denzu stellen, dem Renommee der Artikelserie kaum Abbruch. Der Pulitzerpreis, mit dem sie ausgezeichnet worden war, wurde nicht zurückgezogen, und sie ist immer noch Lehrmaterial an amerikanischen Schulen."Derführt den Rassimus durch die Hintertür wieder ein, auch wenn er behauptet, dass "Rasse" nur eine Konstruktion sei, schreibt bei: "Gleichwohl ist das entscheidende Differenzierungsmerkmal dann, eben auch für die Identitätslinke. Sie nimmt darüber hinaus einevor, wobei die Opfergruppe die Schwarzen und die Tätergruppe die Weißen sein sollen. Und damit sind nicht mehr individuelle Einstellungen, sondernwichtig. Darüber hinaus argumentiert man für die gemeinten Gruppen mit einer inneren Wesenheit. Dies macht die Auffassung deutlich, dass das Gedicht einer schwarzen Lyrikerin nicht von einem weißen Übersetzer übertragen werden könne.In derin einem sehr abstrakten Text übervon Mehrheiten und Minderheiten nach, die neu ausgehandelt werden müssten: "Dies gilt nicht nur für die gegenseitige Verpflichtung der Generationen füreinander in Gestalt einer ausgewogenen Rechts- und Erbfolge, sondern gilt einer ethnisch begründeten Verantwortung für den Zusammenhalt des Ganzen." Diner spricht damit wohl auch etwaaus historischem Unrecht an: "Im Extremfalle streben jene im Verfall begriffenen Anwartschaften dahin, die von ihnen beanspruchten zurückliegenden Zeitläufte in eine Legitimität, wenn nicht gar in einezu verwandeln. Solche Metamorphose bedient sich in demonstrativer Geste der nach außen gekehrten."