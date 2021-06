Thierry Chervel

"Katechismus", "Heilsgeschichte", "heiliges Trauma", "sakrale Erlösungsfunktion" - oder kurz gesagt: Schuldkult. Versatzstücke deutsch-nationalistischer Kritik der Vergangenheitsbewältigung, multidirektional-universalistisch gewendet. Sieferle von links. https://t.co/itK3llYQIN - Patrick Bahners (@PBahners) May 23, 2021

Bisher hatten wir die seit einem Jahr laufende Debatte umunter dem Stichwort "Mbembe-Debatte" resümiert, aberinhat der Debatte noch einmal einen solchen Push gegeben, dass wir sie ab jetzt unter "Historikerstreit 2.0" resümieren werden. Die intensive Debatte hat bisher vor allem in dem linken amerikanischen Historikerblogstattgefunden.Wir haben die Debatte nicht sofort entdeckt, und darum haben wir nicht alle Artikel dazu in unserer Presseschauprotokolliert.war für uns bisher kein Name. Hier ist der Überblick des Blogs über die "".Hier zunächst ein Resümee des Artikels vonIn flapsig satirischem Ton greift Moses das"Katechismus der Deutschen" auf, das den Deutschen zur nationalen Ertüchtigung gegen die Franzosen dienen sollte. Moses mokiert sich in seinem Essay über einender Deutschen, der darin bestehe, geradezu panisch an der "festzuhalten. Vor diesem Katechismus hätte ein konservatives Paradigma gegolten, das die Verantwortung für den Holocaust nur einigen wenigen zuschieben wollte, aber in den achtziger Jahren, nach dem Historikerstreit, sei es vom "Katechismus der Deutschen" abgelöst worden.Dabei unterstellt Moses ein weithinVerhalten: "Viele linke und liberale Deutsche begriffen nun, dass sie nach dem Holocaust' gelten können, wenn sie diese Deutung in das eigene Selbstverständnis eingliederten, und dies auch gegenüber einer internationalen Öffentlichkeit dokumentierten." Überdies sei den Deutschen klargeworden, dass "Deutschlands geopolitische Legitimität davon abhing, ob der neue, im Austausch mit amerikanischen, britischen undausgehandelte Katechismus von ihnen akzeptiert wurde."Der Holocaust werde seitdem in Deutschland als ein "" tabuisiert, das keineOpfer als gewissermaßen gleichwertig zulasse. In einer geradezu unheimlichen Überblendung erklärt Moses dabei ausgerechnet zwei jüdische Autoren zu Einflüsterern dieser deutschen Ideologie,und, und wirft Diner vor, dass bei ihm "der Holocaust als Zivilisationsbruch den Platz ein(nimmt), derzukam". Erstaunlicherweise spricht Moses dabei von einem "christologisch geprägten Erlösungsnarrativ".Fortan hätten sich in Deutschland "Hüter der erinnerungspolitischen Orthodoxie" etabliert, die nun über die Einhaltung des deutschen Holocaust-Kultes gewacht hätten. In einer weiteren seltsamen Verdrehung erklärt Moses ausgerechnet die"-Papiers - fast alle höchste Repräsentanten des Staates - zu, die sich gegen die Diktate des Kults gewandt hätten.Dann kommt ein für Moses sehr wichtiger Punkt. In ihrer Verblendung könnten die Deutschen denfür den Holocaust nicht erkennen: "Das Nazi-Reich war ein kompensatorisches Unternehmen, das permanente Sicherheit für das deutsche Volk anstrebte." Dabei sei aber festzuhalten, dass die "in paranoiden und rachsüchtigen Kämpfen gegen 'Erbfeinde' keineswegs einzigartig und in der Weltgeschichte einist." Der Holocaust, so Moses' Botschaft an die Deutschen, ist nur ein Verbrechen unter vielen.Und am Ende entlässt Moses die Deutschen in eine hoffnungsvolle Zukunft: "Der Katechismus ist nicht nur, er gefährdet inzwischen gerade die Freiheit, die die Deutschen zu schätzen vorgeben." Es wird also Zeit, dass die Deutschen sich aus diesem Kokon befreien.Inantworteten zwei Wochen lang fast täglich immer neue Geschichtsprofessoren - und nicht wenige erweisen Moses ihre Reverenz. Bei Artikeln, die wir bereits zitiert haben, verlinken wir auf unsere Presseschau. Wir versuchen, die Presseschau zu aktualisieren, sobald neue Artikel hinzukommen. Für Hinweise sind wir dankbar.veröffentlicht seinen Artikel "Der Katechismus der Deutschen" in. Wir resümieren ihn am 26. Mai.Am selben Tag erscheint die englischsprachige Version des Artikels.Der Geschichtsprofessor betont eine Differenz zu Moses: "Ich teile übrigens nicht Zimmerers oder Moses' Ansicht, dass es starke strukturelle Kontinuitäten zwischengibt. In meiner Arbeit habe ich oft versucht, darauf hinzuweisen, dass der vergleichende Ansatz zwar fruchtbar ist, aber auch der." Aber er versichert auch: "Dies ist vielleichtzu Moses" und kritisiert "Deutschlandsund sein Handeln in allen Lebenslagen". Und er stellt klar, "dass ich Israel immer zu den Siedlerkolonialstaaten gezählt habe"., Geschichtsprofessor an der Vanderbilt University, ist einer der wenigen Autoren auf, die sich wirklich dezidiert kritisch zu Moses äußern. Das Gedenken an den Holocaust sei in Deutschland nicht von "Hohepriestern" instituiert worden, es sei im Gegenteil einegewesen: "Betrachten wir nur die lokale Dimension. Mehr als 1.300 Synagogen wurden während des Novemberpogroms geschändet oder zerstört. Fast tausend haben jetzt Gedenktafeln. Dazu gehörten Hunderte von lokalen Konflikten, Stadt- und Gemeinderatsdiskussionen, Treffen von Restaurierungsvereinen, Briefe an Überlebende (viele Städte und Gemeinden organisierten Besucherwochen), und ja,, die über Geschichte lesen und auch schreiben. Zehn-, wenn nicht Hunderttausende von Menschen, aus allen Gesellschaftsschichten, beteiligten sich an dieser Bewegung. Dirk Moses' späte Datierung beginnt übrigens mit demund verpasst die jahrelange, manchmal sogar, die nötig war, um begrenzte Siege zu erringen, als Tausende und Abertausende von Menschen in einer Stadt nach der anderen für ein ehrlicheres historisches Verständnis dessen kämpften, was in ihrer eigenen Heimatstadt geschah."Die Münchner Professorinscheint davon auszugehen, dass es Moses tatsächlich umin Deutschland geht, nicht um die Durchsetzung eines bestimmten neuen Framings über den Holocaust und seine Kontexte."Während Moses alle möglichen Debatten und neuen Definitionen darüber erwähnt, wie Deutschland mit seiner völkermörderischen Vergangenheit zurechtkommt - oder auch nicht -, verdeckt und verhöhnt dasgenau die Debatten und Verhandlungen, die in Deutschland stattgefunden haben und weitergeführt werden. Anstatt diese Debatten als Teil einer komplexen, noch immer nicht vollständig verstandenen politischen Geschichte in Nachkriegsdeutschland anzuerkennen, dessen geteilte Vergangenheit Moses komplett übergeht, ist das Framing, das er anbietet,. Er macht die Nuancen und die Komplexität der Politik, des öffentlichen Raums und des Bildungssektors systematisch unsichtbar, einschließlich der Spannungen, der Kämpfe, der intensiven Debatten und der inneren Widersprüche innerhalb sozialer Gruppen und Bewegungen." Der Link zu Braslavskys Artikel ist zur Zeit aufnicht mehr zu finden.Der britische Historiker glaubt ebenfalls , dass es Moses um die deutsche Vergangenheitsbewältigung geht und schlägt für konkurrierende Ansprüche auf Erinnerung die "so genannte 'Faulenbach-Formel'" vor, "wonach bei der Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Stalinismus weder die NS-Verbrechen relativiert, noch die stalinistischen Verbrechen durch den Verweis auf die NS-Verbrechen verharmlost werden sollten".Der britische Deutschland-Historiker stimmt Mosesmit einigen Einschränkungen zu, unser Resümee Der in San Diego lehrende deutsche Historiker bekennt unter dem Titel "Confessions of an Ex-Believer", ebenfalls einmal an den von Mosesbeklagten Katechismus geglaubt zu haben, unser Resümee Der Historiker gibt eine Menge Hinweise auf weitere Reaktionen (unter anderem ein Tweet von Patrick Bahners). Und er nimmt Moses' Schärfe in Schutz, unser Resümee Der Holocaust-Historiker, Mitunterzeichner der "Jerusalem Declaration", stimmt Moses zu und ergänzt, dass es sich im Grunde nicht um eine Debatte über die "Singularität" des Holocaust handelt, sondern um eine. unser Resümee Thierry Chervel im Perlentaucher : Der Kampf des Narrativs gegen die Geschichte - Jedes Ereignis ist singulär, nur beim Holocaust wird die Singularität in Frage gestellt. Zu A. Dirk Moses' "Katechismus der Deutschen".Der Historiker und Rechtsextremismusexpertehat sich auf Facebook sehr kritisch über A. Dirk Moses' Polemik "Katechismus der Deutschen" geäußert . In der erläutert er diese Kritik am postkolonialistischen Historiker, den er in die Nähe rechter Holocaustrelativierer stellt, unser Resümee Die postkolonialistische Historikerin erklärt , dasssich in ihrer Leidensgehichte schon häufiger dengenommen haben, aber sie beklagt auch, dass diese Ansprüche von der Mehrheitsgesellschaft kaum aufgegriffen wurden: "Wenn Vergangenheitsaufarbeitung einder deutschen Nachkriegsgesellschaft ist, wo sind dann die Perspektiven von Schwarzen Deutschen, türkischen Deutschen und Roma-Gemeinschaften? Warum kennen wir sie nicht und warum prägen sie nicht die Debatte? Die letztgenannte Gruppe wurde erst 1982 offiziell als Opfer des Dritten Reiches anerkannt."Der amerikanisch-jüdische Historiker stimmt Moses mit Einschränkungen zu und erzählt, wie er selbst schon seit einiger Zeit vom "Glauben" abfiel, unser Resümee "Von rechts auf links gedreht". Alan Posener schreibt in derüber Moses' "Schulkult"-These (unser Resümee ).Moses wählt die religiöse Sprache bewusst, schreibt Thomas Wessel bei den. Und es wimmelt in seinem Artikel von "Häresieprozessen, Exorzismen, Hohepriestern, Katechismus, Glaubensartikeln" und so weiter. Am meisten stutzt Wesselaber bei der von Moseseingeführten Figur des "" (unser Resümee ).In der findet Jürgen Kaube schon die Behauptung, derhabe das bundesdeutsche Selbstverständnis nach dem Krieg geprägt, faktisch falsch: "Im Kontext der bundesrepublikanischen Staatsgründung spielte die Absetzung vom Staat Hitlers eine Rolle, auch die Konfrontation mit dem Kommunismus, aber der Holocaust keine. (Unser Resümee .)In The New Fascism Sylybus intervenieren ideenhistorikerund Ussama Makdisi. ( Resümee und Links.)erhofft sich inein Tauwetter durch A. Dirk Moses Text über den "Katechismus". (Unser Resümee .)Ziemlich happy über die Debatte, die er auslöste, aktiviert Moses jetzt inein zweites Mal und resümierend die, um dem deutschen Publikum eine Linke zu versetzen. Er resümiert die weitgehend zustimmenden Äußerungen seiner Anhänger und spricht über Kritiker (unser Resümee )., eine der Betreiberinnen des Blogs beendet die Debatte um Moses' Polemik "Der Katechismus der Deutschen" mit einigen abschließenden Bemerkungen.Zumindest auf den Meinungsseiten derist die Debatte um Moses' Polemik gegen den "" ( unsere Resümees ) nun auch angekommen. Es gehe Moses nur vordergründig um die Vergangenheitsbewältigung der Deutschen, stellt der Historikerin seiner Kolumne fest (unser Resümee ).