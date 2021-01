In derstellt sich Frederik Obermaier ganz hinter, über dessen Auslieferung in die USA am Montag ein Londoner Gericht entscheiden wird: "Einist letztlich nur das, was ein Staat zum Geheimnis erklärt. Das heißt aber nicht automatisch, dass man darüber nicht berichten sollte. Was Assange gemacht hat, machen Journalistinnen und Journalisten fast jeden Tag. Sie veröffentlichen Staatsgeheimnisse. Mit ihrer Jagd auf Assange begeben sich die USA auf eine Stufe mit Ländern wie China oder Iran. Sie erklären kritischen Journalismus zur Gefahr für die nationale Sicherheit, um ihn unerbittlich verfolgen zu können."In der erinnert Dorothea Hahn daran, dass in den USA nicht die Soldaten ins Gefängnis gebracht wurden, deren Menschenrechtsverletzungen Wikileaks mit dem Video "Collateral Murder" aufgedeckt hatte, sondern seine Mitstreiterin. Dennoch habe Assange viele Sympathien verspielt: "Demokrat.innen und Linken fällt zu seiner Person als Erstes die Wahlhilfe für Trump ein und zweitens die - längst fallen gelassenen - Vorwürfe wegen Vergewaltigung in Schweden. Die großen Medien berichten distanziert, darunter jene, die Enthüllungsartikel veröffentlicht haben, die auf Informationen von Wikileaks basieren. Und selbst die Journalistenorganisation Comittee to Protect Journalists (CPJ) laviert herum, wenn es um Assange geht. 'Er ist', befindet CPJ, 'aber seine Verfolgung stellt eine Bedrohung für Journalisten in aller Welt dar."