Bild: Franz von Defregger. Ruhender weiblicher Halbakt, um 1890, Öl auf Leinwand, 48 x 52,5 cm, Privatbesitz © Tiroler Landesmuseen

"Wir sind sowie nie zuvor", sagt die Künstlerinim Gespräch mit Gunda Bartels () mit Blick auf die 1947 eingerichtete "Doomsday Clock", die angesichts der Klimakrise und atomarer Bedrohungen die Gefahr einer globalen Katastrophe anzeigt. Brenner reagiert darauf mit Videoarbeiten und Zeichnungen : "In farbenfroh getuschten Zeichnungen erzählt Brenner in ihrer Paraphrase der biblischen Schöpfungsgeschichte von einer Frau und einem Mann, die aus ihrem Mittelschichtsleben ins Urlaubsparadies flüchten. Zwar nur per Virtual Reality-Brille, aber nicht ohne den Hund vorher an der Straße auszusetzen. Das ist ein Gag in. Ebenso wie der Leberkäs mit Spiegelei, auf den Deutsche auch in den Tropen nicht verzichten mögen. Die zweite Erzählebene besteht aus einer mit elektronischen Störgeräuschen unterlegten Computerschrift. Das ist der Social-Bot der Frau und des Mannes, der derenstets mit Wohlfühlgesülze wegzureden sucht. Künstliche Intelligenz, Robotik, Überwachungsstaat. Diese Themen gehören ebenfalls zu Brenners Weltuntergangsszenarien."In der Gründerzeit gefeiert, dann für seine "" verpönt und schließlich- im freut sich Ivona Jelcic, dass der in Tirol geborene Malerin der Ausstellung "Mythos - Missbrauch - Moderne" zumindest teilweise rehabilitiert wird. Auch dank bisher unbekannter Werke: "Der Meister der akademischen Feinmalerei überrascht mit einem freien, offenen Pinselstrich,, weiblichen Akten, Porträts von Menschen aus fernen Kulturen,, denen nicht Stolz, sondern das karge Leben in die Züge modelliert ist. Niemals geht Defregger dabei so weit wie die Avantgardisten seiner Zeit, wie sich in einem der spannendsten Ausstellungskapitel zeigt, in dem seine bäuerlichen Motive neben solchen von Ernst Ludwig Kirchner oder Vincent van Gogh zu sehen sind, deutlich tritt aber sein Hang zumhervor, er dürfte während seines Paris-Aufenthalts 1863 bis 1865 entstanden sein, blieb der Öffentlichkeit aber weitgehend verborgen."Weiteres: Dasund dashaben gemeinsam die Arbeit "In the World But Don't Know the World" (In der Welt, aber kennst die Welt nicht) vonaus Ghana angekauft, meldet Ingeborg Ruthe in derund meint: "Dieses Niederländisch-Schweizer Kunst-Sharing könnte Schule machen, das konventionelle und bürokratisch-juristische Denken in engen Besitz-Strukturen erweitern." Auf Seite 3 derberichtet Andrian Kreye von dender Bewohner des bayerischen Örtchens Pfaffenwinkel gegen das von dem Malerauf einer Wiese geschaffene Gemeinschaftsmuseum "", für das zahlreiche KünstlerInnen Säulen geschaffen haben und noch schaffen werden.Besprochen wird der Fotoband "Rückschaufehler" des Fotografen) und die bisher nur digitale Ausstellung zum Paula-Modersohn-Becker-Kunstpreis ( taz ).