In derwendet sich Gustav Seibt von allen düsteren Prognosen für die kommenden Jahre ab und vertieft sich lieber inRoman "Eroberung" , der eine alternative Geschichte zeichnet: Nicht die Europäer erobern um 1500 Amerika, sondern. Macht mehr Spaß, versichert er, und es wird beim Lesen "einder Verläufe erzeugt, in denen wir als Zeitgenossen stehen. Die Zukunft sei offen, das sagt sich so leicht. Als das Jahr 2000 gefeiert wurde, dachte niemand an einen Anschlag wie den vom 11. September 2001. Wer konnte sich Facebook und das Smartphone vorstellen, die Lebenswelt und politische Kommunikation derartig veränderten? Im Jahr 2000 hing die Wahl des US-Präsidenten an sehr wenigen Stimmen, an den Kapriolen des Wahlrechts und der Willkür einer einzigen Richterentscheidung. Wie hätte Präsident Al Gore auf den 11. September reagiert? Das ist, Struktur hin, Prozess her."Das Coronavirus ist vor allem eine meint in derder Philosoph Konrad Paul Liessmann mit wenig Sympathie für seine Zeitgenossen, die ihm zuwenig Sinn für das haben, was eine Gesellschaft ausmacht: "In der Moderne war Krankheit nur mehrpräsent, nicht als ein kollektives Ereignis, auf das politisch reagiert werden muss. Darin liegt eine der Ursachen für die Turbulenzen der letzten Monate. Medizinisch gebotene Regeln, die im Einzelfall jeder akzeptieren würde, ohne an Freiheitsberaubung zu denken, werden zu einem Angriff auf die Grundrechte stilisiert, weil sie allen zugemutet werden müssen. Die Krise offenbarte, dass viele ihre individuelle Freiheitdenken wollen, der diese überhaupt erst ermöglicht.""Es ist eine Realität, dass Politik und Gesellschaft hierzulande nicht fähig sind, diezu antizipieren", kritisiert aufJakob Simmank, der die deutsche Zögerlichkeit, selbst bei lebensbedrohlichen Krisen wie Corona denund schnelle, fantasievolle Lösungen zu suchen, nicht begreift.wäre ein Anfang: "Fast scheint es einem, als, wie gefährlich ein Virus werden kann. Als müssten erst Kliniken an den Rand des Zusammenbruchs kommen wie nun in Teilen Sachsens, bevor Menschen verstehen, was dieist und was das Wegmoderieren radikaler Lösungsstrategien bedeutet. Bergamo scheint nicht gereicht zu haben, wir scheinen einzu brauchen."Das Corona-Jahr war auch wie ein Testlauf für Verfechter einen neuen Genügsamkeit im Namen der Klimakrise, konstatiertin einem Essay für die. Aber er wittert hier auch eine, wie sie sich etwa in der "Gilets jaunes"-Bewegung offenbarte: "Es darf nicht sein, dass das elektrisch betriebene, umweltbelastend produzierte Viertauto der Wohlhabenden mit Steuergeld subventioniert wird, während dem unteren Teil der Gesellschaft '' und '' als Klimasünde moralisch vorgehalten wird. Das gilt vor allem, wenn feststeht, dass das obere Fünftel der Gesellschaft doppelt so viel klimaschädliche Emissionen verursacht wie das untere Fünftel unseres Landes."