Sehr deutliche Worte findet in derfür dienach der Ermordung Georg Floyds: Die Protestanten brauchten nur einen Grund, die Corona-zu missachten, schreibt er und wirft ihnen vor, dass sie "von der Leidenschaft eines neuenbeherrscht werden, der darauf abzielt, alle Spuren von Rassismus und Sexismus zu tilgen - diese Leidenschaft rückt sie paradoxerweise in die Nähe ihres Gegenteils, der. (…) Das Gegenteil der Schuld (der weißen Menschen) ist nicht der, der sich als Antirassismus tarnt. Denn viele jener, die mitmarschieren, wollen bloß ihre moralische Überlegenheit zur Schau stellen - und es sind, wie so oft, die Weißen. Anstatt also auf perverse Weise unsere(und damit die Opfer zu entmündigen), brauchen wir vielmehr aktive Solidarität: Wir alle sind keine Opfer der Umstände oder der Vergangenheit, sondern Akteure, dies es besser machen können."schreibt in derüber ihre Erfahrung als "Mutter eines": "Als Schriftstellerin will ich daran glauben, dass wirGedanken verändern. Als Schriftstellerin weiß ich, als Mutter eines nichtgrünäugigen Menschen erfahre ich, dass 'Nicht'-Regelungen besser als nichts sein mögen, doch bei Weitem nicht ausreichen. Es kommt nicht darauf an, das, was wir wahrnehmen, nicht zu sagen. Es kommt darauf an, Sprechweisen zu finden, die auf einerberuhen. Sie erkennt Unterschiede an, denn Respekt hat zwei Richtungen: Er weist auf das Gegenüber und ebenso auf jenen, der ihn erbringt."Und Elisabeth von Thadden ist ebenfalls in derüberzeugt: "sind in die Ungerechtigkeit und die Zerstörung der Welt, auch wenn sie weder Täter noch Opfer sind". Sie verweist auf, dessen Bücher "Multidirectional Memory" von 2009 und "The Implicated Subject" von 2019 die Stichwörter für eine Einsicht ins "white privilege" bieten: "Für all die, die weder Täter noch Opfer noch Mitläufer sind, bietet Rothberg den Begriff desan, den er als Beitrag zur kritischen Theorie der Gesellschaft begreift: Als verstrickt gelten ihm all jene, die in Machtverhältnissen wohnen, in die siewurden."Auch an die Adresse all jener, die den" aus dem Grundgesetz streichen wollen, sagt der Historikerbei, dass selbst Rassisten den Begriff der Rasse- allzusehr ist er nach der Nazizeit diskreditiert: "An seine Stelle traten Formeln der '' und 'kulturellen Überfremdung', des 'Volks', der 'Nation' oder auch des 'Abendlandes', die es durch Bekämpfung des Fremden zu schützen gelte. Gerade in diesem Verzicht auf den Rassenbegriff aber verstärkte sich jene, schon seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert zentrale rassistische Annahme, dass erst derim Kampf gegen das Fremde überhaupt wissen lasse, was der 'natürliche' Wert des Eigenen ist."In der wirft der Kolonialhistorikerjenen, die fordern, Denkmäler zu beseitigen oder Straßen umzubenennen "" vor: "Sich an allem Üblen der Weltgeschichte mitschuldig fühlen zu wollen, wie das gegenwärtig selbst unter Historikern wieder 'in' wird, hilft niemandem, am wenigsten den Armen Afrikas. Heutige Menschen sind nicht für die Taten früherer Generationen verantwortlich. Dagegen dürften uns unsere Kinder daran messen, wie gut wir die- Klimaerwärmung,, nachhaltige Ressourcennutzung - gelöst haben."