Beautiful Thing

In derulkt sich ein allerdings ziemlich zorniger Hanns-Georg Rodek eins auf die, mit denen dieSchleswig-Holstein künftig auf Förderanträge blicken will. Dass das deutsche Kino auf vielen Ebenenbraucht, will Rodek derweil nicht in Abrede stellen - aber Diversität sei eher Nebensache. Zumal sich ein von migrantischen Perspektiven geprägtes Kino in Deutschland - er nennt Fatih Akin, Thomas Arslan, Sibel Kekilli, Birol Ünel und Hilmi Sözer - in den letzten Jahren eh von ganz alleine normalisiert hat: "Das deutsch-türkische Kino ist in diesem Vierteljahrhundert zu einen Selbstverständlichkeit geworden, und so wird es mit der Zeit auchodergeben, und wenn es gut sein soll, wird es ganz ohneentstehen."





Stefan Hochgesand verneigt sich in dertief vorQueer-Klassiker "Beautiful Thing" aus dem Jahr 1996, der ab heute bei Salzgeber zu sehen ist: "Was für eine Offenbarung für einen schwulen Teenager in einem kleinen Dorf, der denkt, allein zu sein! ... Dieser Film ist immer noch."Weitere Artikel: Robert Mießner empfiehlt in derdie im Berliner Zeughauskino gezeigte Reihe "Hannah Arendt und der Eichmann-Prozess". Auf legt Thomas Hummitzsch-Freunden den Streamingdienst ans Herz.Besprochen werdenaufgezeigter Dokumentarfilm "A Secret Love" über ein altes lesbisches Paar und"Sunburned" ( Perlentaucher ),' Biopic "Harriet" über die Anti-Sklaverei-Aktivistin SZ ),' Dokumentarfilm "Ronnie Wood: Somebody Up There Likes Me" ( taz ),' Horrorfilm "Gretel & Hänsel" ( FR Berliner Zeitung ),und"Das Beste kommt noch" ( SZ ),"Eine größere Welt" ( Tagesspiegel SZ ) undDokumentarfilm ": The Bad and the Beautiful" ( taz ).