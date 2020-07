Jahrzehntelang haben Politik und Verfassungsschutzvernachlässigt und und beschönigt. Im Verfassungsschutzbericht des neuen Amtsvorstehers Thomas Haldenwang wird sie nun klar benannt, inklusive der AfD, freut sich Konrad Litschko in der: "Und dennoch bleibt. Denn längst scheinen sich Rechtsextremisten auchzu vernetzen. Auch dieses Problem existiert seit Jahren und ist mindestens genauso gefährlich. Die dortigen Extremisten habenund sensiblen Informationen, sind kampferprobt. Hier aber bleibt Haldenwangs Bericht blass. Und von Seehofer gibt es dazu keine klaren Worte - stattdessen ist ihm schon eine Studie zuin der Polizei zu viel." Hier der Bericht zum Bericht.Außerdem: Dominik Baur unterhält sich mit dem Journalistenüber dasvon 1980, das nach vierzig Jahren Ermittlung zu den Akten gelegt wird - immerhin haben die Ermittler zuletzt anerkannt, dass es sich nicht um das Verbrechen eines Einzeltäters handelte.In derherrscht eine große Uneinigkeit schon in Bezug auf die Grundwerte, sagt der Politologe und Soziologemit Blick auf dieam Wochenende im-Gespräch mit der amerikanischen Dichterin: "Vor fünf Jahren präsentierte sich Duda noch als das gemäßigte Gesicht der PiS, als Stimme des gesunden Menschenverstandes. Umstrittene Themen wurden heruntergespielt. Im Vergleich dazu ist seine diesjährige Kampagne radikal im Ton:- und jetzt auch- waren seine Zielscheiben. Die staatlich kontrollierten Medien, vor allem die Fernsehnachrichten, sind heute propagandistischer als in den kommunistischen 1980er Jahren. Im Laufe des letzten Monats sind sie zu einem reinender Regierungspartei geworden, einschließlich minderheitenfeindlicher Botschaften. Nur wenige Menschen außerhalb Polens würden das Ausmaß dieser Propaganda für möglich halten: Es übertrifft selbst dasjenige."Von einer Art "spricht im Interview mit dergar der polnische Soziologe. Aber auch dermacht er Vorwürfe: "Wenn eine Partei am Gerichtssystem rüttelt, dann denken sie, ach, die wollen gleich die Diktatur einführen. Die Diagnose war gut von der PiS: Das polnische Justizsystem ist ineffizient. Das Heilmittel war aber nicht, die Richter als Kommunisten anzuprangern. Sondern, das System besser zu organisieren. Meiner Meinung nach hat die EU in Fällen wie Polen oder Ungarn keine Pflicht mehr, sie finanziell zu unterstützen. Zumal das in diesen Ländern als Erfolg verbucht wird nach dem Motto, guckt euch an, wir pfeifen auf sie, und sie geben uns noch Geld dafür. Die Union müsste schon etwas energischer und entschlossener diese Auseinandersetzungen führen, aber natürlich nicht so, dass die Union zerfällt. Lieber, selbst wenn das Boot dann ständig schaukelt."Die Stichwahl deram Sonntag entscheidet darüber, ob Polen eine Demokratie bleibt oder vollends zur Diktatur wird, warnt der Politologe Markus Linden in der. Er sieht die EU ebenfalls in der Pflicht: "Der staatliche Rundfunk sendet vornehmlich Parteiwerbung, und die Justiz steht bis auf kleine gallische Bastionen unter Kontrolle der Exekutive. Als Zaubertrankersatz setzt man in Europa auf den EuGH, obwohlund möglich ist. Ein demokratisches Gemeinwesen, das autoritär-diktatorische Strukturen finanziell unterstützt, führt sich schließlich ad absurdum."