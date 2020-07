Schon vor einiger Zeit hat die Bundesregierung ein Gutachten des Wissenschaftsrats über diein Auftrag gegeben - die in Berlin bekanntlich eine ganze Reihe bedeutungsvoller Kulturinstitutionen des ehemaligen Landes Preußen von den Museen der Museumsinsel bis hin zur Staatsbibliothek bündelt und zusammengezählthat. Anna-Lena Scholz und Tobias Timm von konnten einen Entwurf des Papiers lesen - das schlicht und brisant dieder Stiftung empfiehlt: "Die Gutachter empfehlen, die Vielzahl an Institutionen nicht mehr unter der bisherigen Dachorganisation zu bündeln, deren Wirken sie als '' bezeichnen. Es sei zu einer 'strukturellen Überforderung' der SPK gekommen, ihre Einrichtungen würden dadurch in ihrer. Derzeit wird die SPK von einem Präsidenten geleitet, dem Archäologen Hermann Parzinger."Der Bericht sei, eine Umsetzung wäre "die größte kulturpolitische Maßnahme seit der Wiedervereinigung", kommentiert Jörg Häntzschel in der, der auch über dieder so renommierten Häuser in Berlin schreibt. Unddürfte einverstanden sein: "Dieder SPK und die dennoch ungeminderte Macht des zentralistisch regierenden Parzinger irritieren die ebenfalls sehr machtbewusste Grütters seit Langem. Vor drei Jahren versprach Grütters gegenüber der, in ihrer zweiten Amtszeit wolle sie 'neu aufstellen'. Sie ließ das sogar in den Koalitionsvertrag schreiben."Rüdiger Schaper annonciert imein "". Und hat in seinem Artikel kaum genug Platz, um die Misere auszumalen: "Unbequem ist es für die Stiftung schon jetzt. Der Neubau des Museums für das 20. Jahrhundert, ein Lieblingsprojekt von Grütters, steht wegen der bereits vor Baubeginnvon derzeit 450 Millionen Euro schwer in der Kritik. Zudem wartet am Kulturforumauf ihre Grundsanierung. Amnehmen die Arbeiten kein Ende, während amder Komplex der Rieckhallenund dieabgezogen wird und der Bund über einen Kauf des alten Bahnhofsgebäudes verhandelt. Amverzögert sich die Innenausbau wegen der Corona-Krise." Eine Neuordnung wäre überfällig, meint auch Harry Nutt in derWeiteres: Ärger gibt's auch im, wo sich die Betriebsrätinüber den Führungsstil der neuen Direktorinbeschwert - die ihre neue Politik unter anderem mit der Notwendigkeit der Digitalisierung begründet, berichtet Rüdiger Soldt in der