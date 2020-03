Die CDU wird innun zumindest ein Jahr lang eine rot-rot-grüne Regierung unter Ministerpräsident Ramelow von der Linkspartei dulden - gegen Proteste aus der Bundes-CDU. "Das ist, die so nicht heißen darf", schreibt Anna Lehmann in der. Zugleich wird der Verfassungsschutz wohl den "um den Thüringer Björn Höcke als "" einstufen, berichtet Konrad Litschko unter Bezug auf die. Intern zähle der Verfassungsschutz die 7.000 "Flügel"-Anhänger ohnehin schon zu den Rechtsextremisten: "Schon in dem 436-seitigen Verfassungsschutzgutachten von Januar 2019 wird die AfD schwer belastet - allen voran der 'Flügel'. Dieser setze politisch, mache Migranten, Muslime und politisch Andersdenkende verächtlich und relativiere den historischen Nationalsozialismus. Ziel des 'Flügels' sei ein ethnisch homogenes Volk, die Staatsbürgerschaft muslimischer Deutschen werde infrage gestellt. Immer wieder wird dies mit Zitaten von Höcke unterlegt."Es gibt Anzeichen, dass der Anschlag vonein Wendepunkt in der Wahrnehmung des Rechtsextremismus ist, hofft Daniel Bax in der: "Angela Merkel spricht nun endlichstatt von 'Fremdenfeindlichkeit'. Horst Seehofer will einen Expertenkreis einberufen, der den Hass gegen Muslim:innen untersuchen soll - analog zum Expertenkreis Antisemitismus, der vor einigen Jahren Empfehlungen für die Politik erarbeitete. Seitals Verfassungsschutzpräsident weg ist, nimmt das Amt die AfD stärker in den Blick, die Partei hat seitdem rhetorisch spürbar abgerüstet.""Wir dürfen nicht vergessen, woher diekommt", mahnt Henryk M. Broder indes in der: "Die Linkspartei ist ähnlich(...) Der alte und wohl auch neue Ministerpräsident von Thüringen hat sich vor kurzem geweigert, die DDR einen '' zu nennen, diese Einordnung müsse dem Dritten Reich vorbehalten bleiben. In der Linksfraktion des Bundestages sitzt ein Abgeordneter mit einem beachtlichen, der anlässlich des Jahrestages der Befreiung von Auschwitz den Juden vorwarf, den Holocaust zu missbrauchen." Die Linke ist nur das kleinere Übel, aber in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist sie nicht, sekundiert Robin Alexander ebenfalls in derDiewollen, wenn sie erst an der Macht sind, missliebige öffentlich-rechtliche Journalisten durch Lohnentzug sanktionieren und ihre Chefs vors Parlament zitieren, berichtet Reinhard Wolff in der. "Dass die Rechtsextremen ihre medienpolitischen Vorschläge irgendwann tatsächlich umsetzen werden können, ist zumindest. Laut Umfragen sind die Schwedendemokraten mitderzeit stärkste Partei des Landes. Vor allem grenzen sich dievon der aus dem Neonazimilieu stammenden Partei nicht mehr in demselben Maße ab wie noch vor eineinhalb Jahren. Die konservative Moderateund dieregieren bereits viele Kommunen mit den Rechtsextremen und verstärken auch auf nationaler Ebene die politische Zusammenarbeit."Weitere Artikel: In der, weshalb sichauch bei konservativen und nationalistischen Wählern immer wieder durchsetzen kann: "Netanyahu verstand geschickt, diesemit kollektiven Ansprüchen wie demjenigen der Religion zu verknüpfen. Seine Wähler können sich in diesen scheinbaren Widersprüchen wiederfinden. Die jüdische Orthodoxie, der eher rechte Nationalismus und der liberale Individualismus stehen sich heute in Israel in einer gegenseitig verstärkten Sprachlosigkeit gegenüber. Aber gleichzeitig sind sie auch ständig im Gespräch und bestärken einander."