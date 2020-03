Mit ihrem Buch "Sprache und Sein" möchte die Kolumnistinauf den "" aufmerksam machen, den Sprache baut. Im Interview mit Susanne Lenz () erklärt sie, weshalb man beispielsweise nicht mehr pauschal von "den" sprechen sollte und weshalb ihrin Großbritannien eine geringere Rolle spielte als in Deutschland: "Großbritannien hat eine ganz andereals Deutschland. Dort ist es normaler, dass in Redaktionen, im Fernsehen, in Expertenrunden Menschen of Color zu sehen sind, während selbige in Deutschland nur zu ihrer Identität sprechen dürften. In einem global denkenden Zirkel, muss man Perspektivbewusstsein entwickeln und erleben, dass die eigene Perspektive begrenzt und eingeschränkt ist. Und dass man in jedem Kontext eine Übersetzungsleistung erbringen muss."hat gerade einmal 364.000 Einwohner, irgendwie ist- ein "Paradies" für Genealogen also, stellt Aldo Keel in derfest. Dieder nach 1703 Geborenen sind bereits vom Genforschungszentrum erfasst: "Auf der Datenbank beruht auch die Smartphone-App, die es Interessenten erlaubt, herauszufinden, ob und wie sie mit ihremverwandt sind. 'Bump in the app before you bump in the bed', lautet die Devise."In dererzählt, Leiterin des Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin und damit Nachfolgerin des umstrittenen Wolfgang Benz, dessen Schülerin Yasemin Shooman wiederum in derattackiert wurde (unsere Resümees ), was es mit derauf sich habe. Die verschiedenen Formen von Vorurteilen gegen Juden, Muslime, Frauen, Homosexuelle seien, schreibt sie in einem sehr diplomatisch wirkenden Artikel. Indirekt nimmt sie auch auf die Kritik an Benz und Shooman Bezug, denen vorgeworfen wird, das, was man heute "" nennt, mitgleichzusetzen: "So absurd dies auch klingen mag, muss man doch feststellen, dass manche Vorstellungen von angeblicher muslimischer Macht und Einfluss sich mittlerweile strukturell dendurchaus annähern, wobei sie jedoch im Unterschied zu diesen auf den islamistischen Terrorismus verweisen können als, die plötzlich von allen ausgeht, die ähnliche Namen oder, siehe Hanau, auch nur schwarze Haare haben."