Michael Soi, Kenya China Loves Africa, No. 63





In der stellt Abdi Latif Dahir den kenianischen Künstlervor, dessen Serie "China Loves Africa" denerweckt hat, die wiederum der größte Handelspartner Kenias sind. "'Niemand ist ohne ersichtlichen Grund philanthropisch. All diese Großzügigkeit ist verdächtig', sagt Soi. Sie wussten, dass sie aus den schlechten Regierungen, die es in Afrika gibt, Kapital schlagen können' ... Kaum ein Jahr nach Beginn des Projekts 'China liebt Afrika' waren Soi und andere kenianische Künstler empört, als für dender Biennale 2015 in Venedigausgewählt wurden, die noch nie in Kenia gewesen waren oder in ihrer Kunst keinen Bezug dazu hatten. Auch der erste kenianische Pavillon auf der Biennale im Jahr 2013 war überwiegend chinesisch. Als Antwort darauf legte Soi 'Shame in Venice' vor, eine Sammlung, die dieund das Missmanagement hervorhob, die seiner Meinung nach die Beziehung zwischen Kenia und China charakterisieren. 'Die Chinesen kamenhierher', sagt Soi. 'Sie glauben, dass sie alles haben können, was sie wollen, und in vielen Fällen können sie es auch. Aber es ist wichtig für sie zu wissen, dass man die Menschen in ihren eigenen Ländern respektieren muss.'"Weitere Artikel: Merle Krafeld unterhält sich für dasMagazin mit, Kuratorin der Ausstellung "Kampf um Sichtbarkeit. Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919", über den Kampf um Anerkennung derunddes 19. Jahrhunderts. Alle Zuckungen seines Magens unterdrückend, unterzieht-Kritiker Stefan Trinks aus gegebenem Anlassin Schweinfurt hängendes Triptychon "Die Pest in Florenz" einer genaueren Überprüfung: "An die sechzig in einander verknotete Leiber winden sich darauf orgiastisch-ekstatisch, aber auch von Krämpfen geschüttelt. Dieauf den Bildteilen reicht in Leserichtung von rosig gesund bis zum Zustand der Verwesung, grün-gräulich. Makarts Bildfries lässt selbst abgebrühte Horrorfilmgucker schlucken,... doch geradezu in dem morbiden Thema, das den Symbolismus um zwanzig Jahre vorwegzunehmen scheint." (Mehr zu dem Gemälde in einem schon etwas älteren Artikel aus der.)Besprochen werden eine Ausstellung vonim Frankfurter Portikus FR ), eine-Ausstellung im New Yorker Met Breuer Museum SZ ) und eine Ausstellung des amerikanischen "Outsider"-Malersim Fridericianum in Kassel (FAZ).