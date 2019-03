Nun gibt es wieder einen leichten. Bis zum 12. April darf Theresa May noch versuchen, ihren Deal durchs Unterhaus zu bekommen. Schafft sie das, wird der Brexit bis zum 22. Mai verschoben. Die EU hat die Kontrolle über die Fristen übernommen, heißt es in den Medien. Und Gary Younge tröstet sich in einem Leitartikel für den: "Nicht der Brexit erzeugte die Krise in unserer Politik, sondernmachte den Brexit möglich. Diese Krise ist. Seit dem wirtschaftlichen Crash von 2008 haben die meisten Länder des Westens den Verlust von Wählern, die Schwächung der Mainstream-Parteien, einen Aufstieg von Identitätspolitik und Frömmelei, Protest und eine nicht mehr funktionierende Politik erlebt."Im-Gespräch mit Ute Cohen erklärt der Journalist, der das-Attentat schwer verletzt überlebte und mit "Der Fetzen " aktuell ein Buch zum Thema vorgelegt hat, warum man vomsprechen sollte und weshalb er derVerachtung und Undifferenziertheit vorwirft: "Die extreme Linke hat die Vision einer strahlenden Zukunft, deren Preis allerdings die Eliminierung des Gegners wäre. Das hat sie mit der extremen Rechten gemein. Ständig ist bei der Linken die Rede von, der Macht des Staates und der Reichen. Ich leugne nicht, dass es all das gibt, aber Gewaltpropaganda ist keine Lösung. Das ist das Gerede einer, das sind Trunkene, besoffen von ihrer eigenen Ideologie. Darauf reagiere ich sehr empfindlich, eben weil ich mich links verorte.übrigens ist nur in puncto Laizismus und Ökologie dezidiert links: Und natürlich in Sozialreportagen über Frankreich.ist ganz bestimmt nicht Teil jener Linken, die einhat."In der spannt der polnische Lyriker einen großen Bogen, um vomauf den Danziger Bürgermeisterbis zur "" des "postnihilistischen" Westens zu kommen und schließlich die Wurzel allen Übels auszumachen: das. Das Virtuelle lasse Identitäten verschwimmen und führe zu Realitätsverlust und Aggression, meint er: "All die Persönlichkeiten, die in uns wohnen, wie auch die Personen, die wir im Netz sein können, kommunizieren nicht mehr miteinander, wissen mitunter nicht einmal voneinander. Das, es lässt uns agieren wie Figuren in einem Computerspiel. Ob Stefan W., der Mörder von Pawel Adamowicz, ein Psychotiker ist oder ein ganzer normaler Internet- und TV-Nutzer, müssen die Gutachter klären. Ungeachtet dessen wurde auch er vom Virtuellen aufgesaugt, das sich in seinem Kopf und auf der Bühne der Danziger Wohltätigkeitsveranstaltung aktualisierte und zum Realen wurde."