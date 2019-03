Piet Mondrian, Farbentwurf für den Salon der Ida Bienert. Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden





Jordan Wolfson, Neverland, 2001

Bernhard Schulz reibt sich die Augen in der Dresdner Ausstellung "Zukunftsräume. Kandinsky, Mondrian, Lissitzky und diein Dresden 1919 bis 1932":haben sie in Dresden mal gesammelt und ausgestellt? DerKritiker kann es kaum glauben: "'Raumgefühl' - das ist das Stichwort für diejenigen Tendenzen, die in Dresden auf wache Bereitschaft stießen.entwarf 1926 einen abstrakten Raum für Ida Bienert, eine Raumschöpfung, die seine Malerei und die Theorie von 'De Stijl' in die dritte Dimension heben sollte. Dieser kubusförmige Raum blieb ungebaut. Anders der 'Demonstrationsraum' für abstrakte Kunst, den der russische Tausendsassaim selben Jahr für die 'Internationale Kunstausstellung' in Dresden errichtete. Er wurde zum Vorbild für das 'Abstrakte Kabinett', das Lissitzky zwei Jahre darauf in Hannover realisieren konnte und das durch die Rekonstruktion im dortigen Sprengel-Museum ungleich stärker Beachtung fand."





Bernd Graff gelingt es in der eigentlich "wunderbaren" Bonner Ausstellung nicht, den genialen Popkünstler vom mutmaßlichen Vergewaltiger zu trennen. Allerdings war die Schau nie als Hagiografie konzipiert, aber auchfunktioniert hier nicht mehr, lernt der-Kritiker: "Denn monumentale Kitschporträts wie die Gemälde von Yan Pei-Ming, Kehinde Wiley und David LaChapelle wirken auch hier noch wie. Nur kann man sie nicht mehr durch den Meta-Meta-Fleischwolf der Ironie drehen. ... Dagegen sind Arbeiten wie Jordan Wolfsons 'Neverland', das lediglich Jacksons geschminkte, blinzelnde Augen in einer riesigen weißen Fläche zulässt, oder Appau Junior Boakye-Yiadoms 'PYT', das Jackson-Loafers aufgehängt an Vergnügungsparkballons schweben lässt, sehr viel aussagekräftiger, weil sie dasthematisieren und keinen Pop-König vergöttern."Im Interview mit demerklärt der Foto-Experte, warum Wien eigentlichbraucht, sondern eher ein Bildmuseum: "In den vergangenen zehn, 15 Jahren hat sich die Fotografie so ausdiversifiziert, dass sie kaum mehr unter einen Begriff subsumiert werden kann. Es ist der falsche Zeitpunkt, sich heute über ein reines Haus für Fotografie zu definieren. Es geht darum, die Grenzen zu öffnen, sich die Ränder anzuschauen. Der Begriff Fotografie ist."Weitere Artikel: Im erzählt Andrew Dickson in einem, wie schwierig es heutzutage ist,. Im berichtet Michael Wurmitzer von der. In derschreibt Stefan Trinks zum Neunzigsten der japanischen KünstlerinBesprochen werden außerdem die Ausstellung "And Berlin Will Always Need You" im Berliner Martin-Gropius-Bau Berliner Zeitung ) und die Ausstellung ". Künstlerinnen der Art Brut" im Wiener Kunstforum ).