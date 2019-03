Im-Gespräch mit Adam Soboczynski rechnet die deutsch-französische Schriftstellerin mit denab, erklärt, weshalb durch mangelnde Aufarbeitung der Rolle der Gesellschaft unter demdas Volk in Frankreich bis heute "" werde und Massenaufstände anders als in Deutschland weniger kritisch betrachtet werden. Insbesondere kritisiert sieund, die die Gelbwesten unterstützen: "Louis und insbesondere Eribon sind in Frankreich bei Weitem nicht so renommiert und bekannt wie in Deutschland. (...) Ihre Kritik am Zustand der Republik ist völlig maßlos und auf gefährliche Weise simpel: hier die korrupte Elite, dort das heilige, missbrauchte Volk. Es ist regelrecht gefährlich, so etwas zu behaupten, insbesondere wenn man wie Louis zum 'Zerschmettern' der Bourgeoisie aufruft. Natürlich gibt es Armut in Frankreich, aber die Armutsquote von 14 Prozent ist niedriger als in vielen Ländern Westeuropas. Es gibt soziale Missstände, die man bekämpfen sollte, aber insgesamt funktioniert dergut. Frankreich ist Weltmeister bei den Sozialabgaben."Sollte man das Böse nichtnennen? Die neuseeländische Premierministiernhat bei ihrer Trauerrede gesagt, sie werde den Attentäter von Christchurch niemals benennen. Viele deutsche Medien verzichten ebenfalls auf Namensnennung. Lin Hierse findet das in derrichtig. Zwar solle man das Böse beim Namen nennen: "Harry Potters Gegenspielerheißt nicht ohne Grund 'Er, dessen Name nicht genannt werden darf', oder 'Du-weißt-schon-wer'. In J. K. Rowlings magischer Welt vermeiden die Menschen den Namen Voldemorts aus Angst. Es sind, die sich trauen, seinen Namen auszusprechen und ihm auf diese Weise etwas von seiner selbst gewählten Bedrohlichkeit zu nehmen. Doch der Name des Übels, der im Falle von Christchurch ausgesprochen werden muss, ist nicht der Name des Täters. Das Übel trägt die Namenund."Die "genialste Entscheidung" des 20. Jahrhunderts warBeschluss, diezum Museum zu machen, entgegnetin derinsbesondere den, die nach dem Attentat vonfordern, das ehemalige Gotteshaus wieder zurzu machen. Christlich-orthodoxen und muslimischen Fundamentalisten schreibt er, was man auch Links- wie Rechtsidentitären ins Stammbuch schreiben möchte: "Hier wie überall ist dernur ein Vorwand, Ahnungs- und Kenntnislosigkeit zu verbrämen. Denn Würdigung seiner behaupteten kulturellen Identität kann nur der verlangen, der selbst die Identität anderer anerkennt. Man muss also lernen, die zu würdigen, von denen man sich gerade unterscheiden will. Sonst bleibt man eineoder ein Gewalttäter, der bei anderen auslöscht, was er für sich reklamiert. Das leuchtet doch wohl ein: Wenn man sich bloß von einer Unerheblichkeit unterscheiden will, bleibt man selbst unerheblich."Wir werden "", wenn wir die, schreibt die Schriftstellerin in der, die ebenfalls die Petition gegen den "Gender-Unfug" (Unser Resümee ) unterschrieben hat. Sie zitiert ihren Mann, der als Universitätsprofessor tätig ist: "Gender, sagt er, ist längst einegeworden. Es geht vor allem um Einfluss und Macht, um die Ausbreitung von. Die Mehrheit an der Uni fügt sich diesen Gruppen, die nicht bei Sprache haltmachen, sondern besonders in kultur- und geisteswissenschaftlichen Bereichen ganze Segmente von Forschung und Lehre okkupieren. Und die Studenten? Die Mehrzahl sieht diese Entwicklung kritisch. Sie interessieren sich vielmehr dafür, wie sie nach dem Studium Jobs bekommen. Deshalb gibt es auch einige, die sagen unter vier Augen, dass sie den Zirkus mitmachen, weil sie dadurch vielleicht eineansteuern können."Das "Rebellische" kann schnell zu einem "" werden, schreibt auch der Psychiaterin derund hat dennoch kein Verständnis für die UnterzeichnerInnen: "Die Sprache so zu verändern, dass sich mehr Menschen in ihrer Vielfalt respektiert fühlen, bedroht weder die Freiheit noch unsere Werte."Wie haltet ihr es mit dem?, hat derindes bei Verlegern nachgefragt von Kiepenheuer und Witsch antwortet etwa: "Wir richten uns nach den Regeln im, die letzte Instanz aber ist immer der Autor, die Autorin. Grundsätzlich finde ich, dass hinter der ganzen Diskussion ein falsches Bild von Sprache steckt. Sie wird alsbenutzt. Es ist ein Irrtum zu glauben, man könne sie von heute auf morgen durch ein paar neue moralisch oder politisch begründete Interventionen verändern. Sprachveränderungen sind ein zäher Prozess."