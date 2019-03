Im macht sich die im britischen Exil lebende türkische Autorin einige grundsätzlichere Gedanken über den Brexit - und beschreibt Symptome, die nicht nur auf Britannien zutreffen: "Heute erlebt das Vereinigte Königreich einin fast alles - die Medien, die Politik, die Wirtschaft, das System. Ohne Vertrauen in demokratische Werte und Institutionen neigen die Menschen zu einer. Es ist also kein Wunder, dass sich nach einem Befund Yascha Mounks die Zahl junger Menschen, die zur radikalen Linken oder Rechten neigen, in den letzten zwanzig Jahren verdoppelt hat."Der Historikersagt im Interview mit Mara Delius in derein paar seltsame Sachen, zum Beispiel: "Großbritannien istLand in Europa, das nichtmiterlebt hat." Und was wäre etwa mit Spanien, Portugal oder der Schweiz? Und: "Wir streiten jetzt über Dinge, die 2016 noch gar nicht abzusehen waren, dieetwa." War das wirklich nicht absehbar?Robert Cooper zieht in derrecht einfache Konsequenzen aus dem: "Wenn dubehandelt werden willst, wirst du deinen Willen bekommen. Die(Dublin im Fall des Brexits) zählen mehr als der größte Outsider (wir)."Inist dienoch nicht zu Ende, meint die ukrainische Kulturwissenschaftlerinin der. Das gilt besonders für die, der Kampf um einen eigenen Staat in jener Zeit erfolglos blieb. Das macht aber auch den Nationalismus in Osteuropa komplizierter, als manche in Westeuropa ihn verstehen. "Es wird heute - und das nicht nur in der Ukraine - immer schwieriger, Patriotismus und Nationalismus, Information und Propaganda, Wissen und Glauben klar zu trennen. Das geht so lange, bis Hass und Gewalt ausbrechen, dann wird diese Trennlinie schmerzlich sichtbar. Sie verläuft heute in Ostmitteleuropa entlang der, die politische Landschaft teilt sich weniger in rechts und links, in Konservative und Liberale (eine klar positionierte Linke fehlt heute allen Ländern der Region). ... In der Ukraine verläuft diese Trennlinie heute unter gar keinen Umständen entlang historischer Figuren, der Erinnerungspolitik, geografischer Regionen oder des Aufrufens nationaler Gefühle. Die Linie verläuft entlang der Entscheidung zwischen der Freiheit und der Gefahr, der die Gesellschaft tagtäglich ausgesetzt ist."Auch imsteht jetzt einekurz davor, Teil einer Regierungskoalistion zu werden, die EKRE, schreibt Jüri Reinvere in der: "Nach dem Wahlerfolg der EKRE schoss die Akzeptanz aggressiven Sprachgebrauchs in die Höhe. Als Mitte März der Rabbiner derTallinns mit seiner Familie in die Synagoge ging, riefen Menschen von der anderen Straßenseite: 'Euch sollte man in die Öfen schicken.' Die Polizeikräfte, die zur Bewachung der Synagoge abgestellt waren, standendabei." Andere Schlachtfelder der Partei sindund der Kampf gegen