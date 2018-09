Lorenz Matzat fasst beinoch einmal den Skandal um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge () zusammen, der in Wirklichkeit eindurch so seriöse Medien wieundwar. Die Vorwürfe gegen das Amt sind entkräftet - und wurden übrigens von vornherein von Journalisten mehr oder weniger erdacht. Aber "aus demselbst istbekannt. In der Folgeberichterstattung, etwa beioder in der, wird nie erwähnt, dassanfangs fragwürdig berichtet hat. Im Gegenteil, ganz bescheiden hieß es nur noch: 'Darüber hatten unter anderemundberichtet …'.(...) In der Branche selbst, zumindest legt dies ein Blick in Archive der Meta-Journalismusmedien nahe, ist es auch" Matzat kritisiert am Ende die Weigerung der meisten deutschen Medien,von sich aus benennen und zu thematisieren.Michael Sontheimer erinnert an die Gründung dervor vierzig Jahren. (Eigentlich erschien sie dann ab 1979.) Die ersten Initiaitiven hatte es in Frankfurt gegeben. ", der spätere Geschäftsführerund andere Berliner erklärten, nur mit den in Westberlin verfügbaren Subventionen und Steuerabschreibmöglichkeiten ließe sich das Blatt längerfristig finanzieren. In West-Berlin wäre das rund 30.000 Mark billiger im Monat als in Frankfurt. Aber sprechen das Frontstadtklima und die Insellage in dernicht gegen Berlin als Standort? Umgekehrt: Sind die Frankfurter nicht zu abgehoben und ignorant gegenüber den sozialen Bewegungen und basisdemokratischer Organisation? Schließlich gingen 43 Arme hoch für Berlin, 30 für Frankfurt. Es gab Wut und Tränen bei Unterlegenen." Die heutigewird von Veteranen der Gründungs-bestritten.Unter anderem moderieren im Jubi-Dossier Max Thomas Mehr und Hannes Winter ein Gespräch mitund. Und diearbeitete damals mit erinnert sich der damalige Techniker Dieter Metk: "Ganz neu waren ... Verbunden über analoge Telefonleitungen wurde auf der sendenden Seite das Manuskript auf eine Trommel gespannt, auf der empfangenden Seite ein. Wenn beide Seiten die richtigen Tasten gedrückt hatten, gingen Piepstöne über die Leitung."