In derstellt Adrian Lobe ein Buch des amerikanischen Künstlers und Journalistenvor, "The New Dark Age" , dass die zunehmende Überwachung nur für eins gut ist: Unserenund damit unsere Paranoia zu verstärken. Beispiel Völkermord: Laut dem ehemaligen Google-Chef Eric Schmidt hätte es dennicht gegeben, hätte damals schon jeder ein Smartphone gehabt. "Schon die Pläne, so Schmidt, wären 'geleakt' worden. Man müsse also nur genügend Minicomputer mit integrierter Kamera in der Bevölkerung verteilen, um Transparenz zu schaffen und. Das ist eine naive Annahme. Inwurde der Schrecken wie selten zuvor in einem kriegerischen Konflikt dokumentiert. Und trotzdem ging das Morden zum Entsetzen der Weltöffentlichkeit weiter. Die Produktion von Bildern und Livestreams stellt für Diktatoren längst keine Bedrohung mehr dar, im Gegenteil, sie erweist sich als systemstabilisierend, weil Bilder mit Gegenbildern beantwortet werden undgestellt ist." (In derhat Harald Staun das Buch besprochen .)Ein "" sollte es auch gegenüber dengeben, fordern die Juristen Thomas Geiser und Ursula Uttinger in der. "Zur öffentlichen Aufgabe gehört allerdings auch die Dokumentierung der Zeitgeschichte. Und damit ist man wieder beim sehr interpretierbaren Begriff der. Maßgeblich muss aber in erster Linie das in der Verfassung verankerte Recht aufsein. Folglich muss die betroffene Person selber bestimmen können, ob sie betreffende Daten, die von einer Amtsstelle nicht mehr gebraucht werden, als historische Daten ins Staatsarchiv wandern dürfen oder nicht."Nicht nur Google (unsere Resümees ), auchpasst sich zusehends anan - daswird in China, anderes als in allen anderen Märkten, nicht mit einer sogenannten eSim-Card vertriebren, berichtet Lea Deuber in der. "China ist der drittwichtigste Markt nach den USA und Europa. Will der Konzern seinen Zugang zu Chinas digitalem Ökosystem behalten, muss erspielen. Während er in den USA dem FBI die Hilfe bei der Entschlüsselung eines iPhones verweigert, gibt er sich in China. Erst Anfang dieses Jahres hat er auf Druck der chinesischen Regierung dutzende Anwendungen aus seinem chinesischen App Store gelöscht, mit denen Nutzer die Internetzensur im Land umgehen können."Dieverfolgt Gesinnungsgegner per Telefon-App auch in Deutschland, berichtet Anna-Lena Ripperger in der. Die App "ermöglicht es laut 'Report Mainz',türkischstämmiger Personen in sozialen Netzwerken direkt bei den türkischen Behörden anzuzeigen."