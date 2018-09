Konsequent und präzise: Warwick Thorntons "Sweet Country"

Kennt man alles schon: "Offenes Geheimnis" von Asghar Farhadi

Mit Depressionen kommt Frédéric Jaeger von einem Branchentreff der Kinobetreiber nach Hause, berichtet er in seiner Quartalskolumne aufzum Stand des deutschen Filmbetreibs. Dort arbeitetenJaeger zufolge daran, ein neues Förderprogramm, das insbesondere Kinos auf dem Land im Sinn der Vielfalt des Angebots stärken soll, aufzuweichen, "denn es würde die Multiplexe und Ketten, also diejenigen, die viel Geld umsetzen und entsprechend den Lobbyisten erst ihre Arbeit ermöglichen, außen vor lassen. Schlimmer noch: Es würde, nämlich die engagierten Programmkinos stärken. Damit das nicht passiert, fallen an dem Abend Sätze wie: ', Bildung darf Spaß bringen!' Tatsächlich sind schon die grundlegenden Annahmen falsch: Weder muss Kultur immer Spaß machen, noch braucht Kino. Meist bildet doch just das, was es gar nicht darauf abgesehen hat. Mal macht es Spaß, mal nicht, jagt stattdessen Angst ein, provoziert Sorgen,einen durch." Ziemlich zum Schütteln findet Jaeger im Anschluss im übrigen noch die Arbeit der seiner Ansicht nach herzlich überflüssigenin Wiesbaden.Sehr beeindruckend findet Lukas Foerster imAustralo-Western "Sweet Country", "ein historisch-materialistischer Western von beeindruckender Konsequenz und Präzision. Berückend ist insbesondere derdes Films. Die blutige Geschichte um den Aborigine Sam Kelly (Hamilton Morris), der Harry Marsh aus Notwehr erschießt und anschließend von einer Posse durch die Wildnis gejagt wird, entfaltet sich einerseits in geduldiger Seelenruhe, ohne übergriffige dramaturgische Zuspitzungen; andererseits kommt "Sweet Country" nie komplett in einer banal kontemplativen Attitüde zum Stillstand." In befasst sich dazu passend Gerhard Midding mit der Geschichte derim Film.In"Offenes Geheimnis" wird "die Gegenwart durchlässig", erklärt Nicolai Bühnemann im, der dem Film des iranischen Auteurs allerdings auch attestiert, "des Farhadi-Kinos auf ungute Weise" kenntlich zu machen. Der Film, in demihre entführte Tochter sucht, ist "ästhetisch ganz dem Arthouse-Mainstream verpflichtet."-Kritiker Bert Rebhandl deutet den Film als "Experiment mit einem humanistischen Universalismus", kommt in filmischer Hinsicht allerdings auch eher ungesättigt aus dem Kinosaal: "Ein großer Filmemacher, der in seiner Heimat mit Sozialkritik vielleicht auch an die Grenzen eines Zensurregimes stößt, vermählt seine Erzählkunst mit den, und stößt damit an Grenzen, die der Filmtitel unfreiwillig verrät: Was er hier zeigt, ist." Für-Kritikerin Susan Vahabzadehs Geschmack "gibt es hier ein bisschen viel Oberfläche."Weitere Artikel: Wenke Husmann ( ZeitOnline ) und Julia Teichmann ( Filmdienst ) sprechen mit Eva Trobisch über ihren Abschlussfilm "Alles ist gut", in dem eine junge Frau ein Verhältnis dazu zu finden sucht, dass sie vergewaltigt wurde. Andreas Hartmann empfiehlt in dereine-Werkschau im Berliner Bundesplatzkino . Urs Bühler stimmt in derauf dasein. Außerdem erklärt er in der, wie sich Zürcher Kinos in der momentanen Krisenstimmung für die Zukunft wappnen. Besproch wird"Ballon" ( FR ).Der präsentiert zudem den vongestalteten Viennale -Trailer: