"Woher der Hass auf geistiges Eigentum?" Das habe ich mich damals auch gefragt, als Verlage anfingen, meine Texte an andere Verlage zu verkaufen - ohne zu fragen und dafür zu bezahlen... #lsr #ausbeutung - Alexander Stirn (@Stirn) 10. September 2018

Zweiter Versuch: Morgen wird imüber die Urheberrechtsreform mit den strittigen Fragenundabgestimmt. Bei der ersten Abstimmung vor ein paar Wochen kam der Gesetzentwurf des CDU-Politikersnicht durch (unser Resümee ).Cory Doctorow schildert innochmal die Risiken eines Leistungsschutzrechts: "Artikel 11 definiert nicht wirklich, was ein 'Link' oder eine 'Nachrichtenseite' ist (das ist ein ziemlich krasser Flüchtigkeitsfehler). Aber Artikel 11 ist eine EU-weite Version der lokalen Gesetze, die bereits in Spanien und Deutschland versucht wurden, und unter diesen Gesetzen wurden Links verboten, die die Überschrift im '' (das ist der unterstrichene, blaue Text, der zu einem Hyperlink gehört) enthalten. In den vorliegenden Änderungsanträgen hat Axel Voss vorgeschlagen, dass die Verwendung vonaus einer Überschrift ohne eine Lizenz nicht zulässig wäre." Wichtig auch die Stellungnahme der "European Policy for Intellectual Property" (EPIP), eines wissenschaftlichen Verbands zum Thema "Intellectual Property", der schlicht eine(Leistungsschutzrecht) empfiehlt.Dieist heute nicht wie gewohnt nutzbar - die AutorInnen der Wikipedia proetstieren damit ebenfalls gegen einige der Reformvorschläge. In einer Erklärung formulieren sie: "Die Upload-Filter (Artikel 13) und das Verlegerrecht (Artikel 11) sind dabeiStellschrauben im Fokus der Reformvorschläge. Auf sie konzentriert sich auch der Protest der Wikipedianerinnen und Wikipedianer, weitere wichtige Punkte für freie Wissensprojekte betreffen den Schutz der, diesowie eine zeitgemäße Regelung beim sogenannten Text und."Chefredakteur Ulf Poschardt sagt den "Monopolen von Facebook und Google" den Kampf an und setzt sich nochmal für die Reform ein, die im ersten Anlauf im Parlament gescheitert war: "Wir benötigen sie, um anspruchsvollen Journalismus auch künftig unabhängig zu finanzieren. Ungern würden wir - aber auch andere Redaktionen - als Bettler auftreten, wenn wir einfach nur dasernst genommen sehen wollen.muss in Zeiten von Copy-and-paste besser geschützt werden." Poschardt meint eigentlich das geistige Eigentum, das die Verlage den Autoren in Buy-Out-Verträgen zur Verwertung abkaufen. Nicht ganz so streng waren sie damit, als sie den rechtlich unzulässigen Verlegeranteil an den Einnahmen derkämpften.Die lässt dann noch ein paar Verleger und Autoren zum Rapport antreten, die alle brav die richtige Meinung vertreten - so etwa: "Natürlich bin ich für einen möglichst hochrangigen Schutz kreativer Leistungen." Etwas anders nur die Agentin: "Traurig, aber nicht überraschend, dass auch die Diskussion um die Urheberrechtsreform in eineabgeschmiert ist.""Woherauf geistiges Eigentum", fragt im Aufmacher des-Feuilletons der ultrareaktionäre Verfechter "geistigen Eigentums"und schreibt den erwartbaren Artikel pro Leistungsschutzrecht und Uploadfilter.Auf Twitter antwortet auf Alexander Stirn auf Reuss' Frage:Ein paar Seiten weiter überlässt dieJan Nicolaus Ullrich von der VG Media, die das gescheiterte deutsche Leistungsschutzrecht verwaltet, noch fast einen Seite, um denzu erläutern. (Einen Gegenstandpunkt hat es in derin der Frage unseres Wissens nie gegeben.)