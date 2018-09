Heute stimmt dasdarüber ab, ob dieso gefährdet ist, dass sie überprüft werden muss. Bisher wurde Viktor Orbans Fidesz in der EU vor Kritik immer durch die(EVP) geschützt, einen Zusammenschluss der konservativen Parteien in Europa. Damit muss jetzt Schluss sein, fordert der Politologein derund erinnert den Vorsitzenden der EVP,(CSU), daran, dass der Schulterschluss mit den Rechtspopulisten ein guter Grund ist, ihnzum nächsten Präsidenten des EU-Kommission zu wählen. Für Orban wäre der Ausschluss aus der EVP ein schwerer Schlag, egal, mit wem er sich dann noch verbündet: "Keine neue Gruppierung hätte den Einfluss, den die EVP hat - und könnte deshalb auch keinen entsprechenden Schutzschild für das korrupte, menschenverachtende Regime in Budapest bieten. Smarte Rechtspopulisten wissen schon lange, dass sie mit dem Opportunismus des Mainstreams am besten fahren. Man darf. Wenn die EVP sich im nächsten Jahr bei den Europa-Wahlen als Brandmauer gegen die europafeindlichen Rechtspopulisten verkaufen möchte, dann kann sie nicht gleichzeitig den großen Brandbeschleuniger Orbán schützen."Die EU hätte Ungarn schonmüssen, meint im Interview mitdie Europaabgeordnete, die die demokratischen und rechtsstaatlichen Veränderungen in Ungarn recherchiert und in einem Bericht für das Parlament zusammengetragen hat. Doch jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache, meint sie: "Wir haben gesehen, wie Präsident Emmanuel Macron zu Manfred Weber von der EVP gesagt hat, dass manunterstützen kann. Wir haben gesehen, dass die italienischen Mitglieder der Europäischen Volkspartei nicht gut fanden, dass Orbán sich mitangefreundet hat. Die Abstimmung führt also jetzt schon zu Bewegung in der Debatte. Und lassen Sie uns nicht das politische Signal unterschätzen, das schon alleine davon ausgeht, dass das Parlament diesen Bericht geschrieben und veröffentlicht hat. Fünf Ausschüsse des Parlaments haben schon gesagt: Wir wollen, dass das." meldet derweil, dass es keinen Fraktionszwang bei der Abstimmung in der EVP geben wird, jeder Abgeordnete kann wählen, wie er will. Weber selbst will für eine Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn stimmen, sagte er auf einer Pressekonferenz: "Auf die Frage, wieso die EVP sich dennoch, ging Weber nicht direkt ein. Die rechtsnationale Fidesz-Partei von Regierungschef Orban gehört ebenfalls zu der EVP. Der Dialog mit Ungarn sollewerden, sagte Weber. Er selbst wolle dabei ein 'Brückenbauer' sein."