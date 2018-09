Are anti-establishment parties (some, but by no means all, on the right) generally rising in Europe? Yes. Should the establishment react? Yes. Yet the underperformance of the Sweden Democrats relative to US/UK media hysteria is part of a depressingly familiar pattern. - Jeremy Cliffe (@JeremyCliffe) 9. September 2018

Kluge Analysen zu denmit der relativen Niederlage der(ja, 18 Prozent, aber ihnen waren weit über 20 Prozent vorausgesagt worden) gibt es in den Zeitungen noch nicht. Lesenswert aber die Tweets des-Kolumnisten Jeremy Cliff über falsche Obsessionen der Medien im Blick auf die "Rechten". Sein Thread beginnt so:Wir befinden uns in Deutschland meint der Historiker auf. Aber einkönne man schon aus dieser Zeit ziehen. Zum Beispiel diese: "Auch wenn Hitler die NSDAP nach 1925 öffentlich auf einenverpflichtete, so war Gewalt für die Nationalsozialisten doch stets ein Mittel der Politik. Mit Reden, Broschüren, Plakaten wurde Hass gegen Juden und Marxisten geschürt, Gewalt als 'Selbstverteidigung' gerechtfertigt. Hier hält Weimar einen politischen Lackmustest bereit: Eine Partei, die sich nicht klar von demokratiefeindlicher Gewalt distanziert, ist."Der sieht den Leiter des Verfassungsschutzesunter dem Verdacht, dass er "für eine Partei erbringt, deren demokratische Grundausrichtung infrage steht". Heißt: die AfD. Hintergrund ist ein Bericht des, wonach es "mit Blick auf die AfD '' in den Sicherheitsbehörden gebe, insbesondere dem Bundesamt für Verfassungsschutz. In manchen Verfassungsschutzämtern der Länder besteht demnach die Sorge, dass dort gesammelte Informationen und etwaige Einschätzungen über die AfD 'ihren Weg in die Öffentlichkeit oder direkt in die Hände der AfD finden'." Der Sprecher des Verfassungsschutzes hat die Vorwürfe zurückgewiesen.Der druckt eine bitterböse Rede des Schriftstellers überund den Antisemitismus. Corbyns Beteuerung, er habe sich stetsgestellt, verfängt bei ihm nicht: "Denn Antisemitismus ist nicht wirklich ein Rassismus. Er ist eher, eingebettet in Theologie, getränkt von mittelalterlicher Irrationalität, runderneuert für die linke Ökonomie, und exhumiert, wann immer eine Erklärungin der Welt gesucht wird. Antisemitismus als Rassismus anzusprechen, ist für Jeremy Corbyn ein Widerspruch in sich, denn in seinen Augen werden Juden weder unterdrückt noch ausgebeutet, sondern sind - als Wucherer, Kolonialisten und Verschwörer - diedes Rassismus selbst."Die meldet unterdessen, dass die "israelkritische" Aktivistin Ewa Jasiewicz, die durch das Graffiti "Free Gaza and Palestine", das sie an eine Mauer dessprühte, bekannt wurde, zu einemeingeladen wurde, bei dem auch Corbyn spricht.