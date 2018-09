"Half Life"

Im weißrussischenhabeneine Aufführung von' Oper "Salome" verhindert, berichtet imLiudmila Kotlyarova. In einem Brief an den Präsidenten, die Staatsanwalt und die russisch-orthodoxe Kirche beklagten sich die Aktivisten über die. Und sie riefen "die Verantwortlichen dazu auf, 'korrigierende Anpassungen in der Staatsideologie und der Arbeit des Kulturministeriums vorzunehmen' und ähnliche 'Meisterwerke', die geistige Sicherheit und Einheit der Nation bedrohen,. Dem Brief legten sie eine 'kulturelle Studie' bei, in der die Oper als 'Blasphemie' bezeichnet wird ... Sie sprechen sogar von einer Straftat und fordern eine Bestrafung des Chefregisseurs Michail Pandzhavidze, da der Komponist Richard Strauß und Autor des Dramas Oscar Wilde schon längst tot sind." Die Aufführung wurde daraufhin abgesagt.





Vollkommen hingerissen ist-Kritikerin Wiebke Hüster von dem Ballettabend "Celis/Eyal" - nach den Choreografenundbenannt - dem ersten großen Abend des Staatsballetts Berlin unter der neuen Leitung von: Sie sieht die Truppe auf dem Weg zu einem ganz neuen Format: "Natürlich waren das aufgrund des kurzen Vorlaufs keine Uraufführungen, sondern zwei in Schweden entstandene großartige zeitgenössische Ballette. Aber zwei auf unterschiedliche Weise, brillant getanzt von einer nicht wiederzuerkennenden Truppe, beweisen gleichsam aus dem Stand, dass das neue Staatsballett, dessen Ko-Direktionab 2019 übernimmt,erringen kann. Endlich!"Imist Sandra Luzina nur halb zufrieden : "Celis Choreografie ist ein Leichtgewicht, zu unspektakulär für einen Neubeginn", meint sie. "Doch Öhman hat noch ein Ass im Ärmel. 'Half Life' von Sharon Eyal und ihrem Partner Gai Behar ist eine Extravaganza,. Die dekadenten Kreaturen auf der Bühne bewegen sich monoton im Puls des. Der druckvolle Sound stammt von dem Techno-DJ Ori Lichtik. Eyal, die zunächst Tänzerin und später Hauschoreografin bei der Batsheva Dance Company war, hat einen unverwechselbaren, betontentwickelt. Ihre Stücke kreisen um das Verhältnis von Kollektiv und Individuum."Besprochen werden außerdem zwei Aufführungen bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen:Inszenierung von Ewald Palmetshofers Neu-Dramatisierung des Gerhart-Hauptmann-Stücks "Vor Sonnenaufgang" ( nachtkritik ) undAdaption von Christoph Heins Roman "Trutz" ( nachtkritik ),"Cry Baby" am Deutschen Theater Berlin ( nachtkritik ), die Eröffnung der Theatersaison im Schauspiel Frankfurt mit Eugene O'Neills "Der haarige Affe" und Ewald Palmetshofers "Räuber. Schuldenreich" ( FR ), die Eröffnung der Saison am Berliner Gorki-Theater mit zwei Stücken im Radius der Metoo-Debatte:Mitmachstück "Yes but no" und"You are not the hero of this story" ( nachtkritik ),Flüchtlingsdrama "Die Reise der Verlorenen" am Wiener Theater in der Josefstadt (),Film "Mackie Messer" überDreigroschenfilm (der nachtkritikerin Gabi Hift überhaupt nicht gefallen hat) und' Bühnenwerk "Try sestry" an der Oper Frankfurt ("Insgesamt ist es Dorothea Kirschbaum vorzüglich gelungen, die epochen- wie milieuspezifischegeradezu zum belebenden Moment zu machen, nicht zuletzt in turbulenten Simultan-Szenen ... Während Eötvös' Partitur sarkastisch karikierende Passagen und auratisch empfindsame Elemente im russischen Akkordeon-Timbre, schierund geradezu Madrigal-Reminiszenzen in der Balance hielt", lobt-Kritiker Gerhard R. Koch).