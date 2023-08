Die Hirak-Protestbewegung inhatte 2020/21geweckt. Erfüllt hat sich kaum etwas. Der greise Präsident Bouteflika verzichtete zwar auf eine erneute Amtszeit, aber auch die neue Regierung unterdrückt die Presse, erzählt im Interview mit derder algerische Journalist Drareni. Überhaupt sitzen im Maghrebwieder fest im Sattel: "Die Lage der Presse in der ganzen Region ist sehr besorgniserregend. Inwurdenoder aufgrund von Finanzproblemen bestreikt. Andere Journalist*innen haben Probleme mit der Justiz. Infinden wir nahezu identische Probleme. In Marokko sitzen mit Omar Radi, Soulaiman Raissouni und Tawfik Bouachrine. Es wird weiter für ihre Freilassung gekämpft. In Tunesien ist die Lage ebenso besorgniserregend. Erst kürzlich wurde der Journalistverurteilt, weil er seine Quellen nicht offenlegen wollte. Dies ist die höchste Haftstrafe für einen Journalisten in Tunesien seit der Unabhängigkeit 1956. Aber er sitzt nicht im Gefängnis, sondern lebt im Untergrund. Wir erleben gerade, wie alle Errungenschaften der tunesischen Revolution von 2011 wieder demontiert werden."bleibt das, durch das die Welt sehen kann, was die Kommunistische Partei Chinas tut, wenn sie die Möglichkeit dazu hat", schreibt der China-Experte Alexander Görlach, der in derskizziert, mit welchem "Furor" Peking versucht, die Hongkonger zu unterdrücken: Zum dritten Mal in Folge ist das Gedenken an das Massaker von 1989 in Hongkong verboten und nun soll "auch die Erinnerung an die Freiheitsbewegung von 2019 aus dem Gedächtnis der Stadt getilgt werden. Dafür muss, so Peking, zuerst '' aus den Herzen und von den Lippen der Menschen verschwinden. Auf das Singen oder Hören des Liedes stehen nunmehr. Streaming-Dienste sollen unter dem 'Sicherheitsgesetz' verpflichtet werden, das Lied aus ihrem Angebot zu nehmen. Tun sie das nicht, droht Peking Unternehmen wie Google und Spotify damit, ihre Mitarbeiter in Hongkong zu. Das Erpressungspotential, mit dem der Unrechtsstaat China hier operiert, ist immens und muss überall auf der Welt hellhörig machen, da Peking für sich in Anspruch nimmt, überall seinen Willen durchzusetzen. Was derzeit in Hongkong geschieht, sollte auch dergenug Anschauungsmaterial geben, welche Gefahr China wirklich für die Freiheit und Sicherheit der demokratischen Welt darstellt."Bei den zeigt Thomas Wessel am Beispiel der tunesischen Musikerin, Stimme der Jasmin-Revolution 2010/11 in Tunesien und erklärte BDS-Anhängerin, wie wenigin Südafrika zu tun hat. Mathlouthi tritt - wie auch einige andere Künstler - auch an bestimmten Orten in Israel auf, die sie als "Palestinian Territory, Occupied" bezeichnet, zum Beispiel eine palästinensisch geführte Bar, wo sie für ein palästinensiches Publikum spielt. Seitdem wird sie: "Wer anfängt,zu schaffen, wird auf der Stelle boykottiert, weil sich solche Räumemachten von BDS. Bekanntlich ist die Kampagne eng an Terror-Organisationen gebunden, deren größte die inzwischen vom Iran finanzierte Hamas: Alle Kultur, heißt es in deren Charta, 'Bücher, Artikel, Flugblätter, Predigten, Botschaften, verschiedenste Arten der volkstümlichen und klassischenund anderes mehr',', alles sei 'Kultur im Befreiungskampf' gegen den 'Weltzionismus', und wer aus diesem 'Kampf mit den Juden' ausscheide, begehe 'Hochverrat'. BDS ist keine Alternative zum Terror, sondern dessen Bedingung. Was BDS und den Kulturboykott gegen Südafrika von Grund auf unterscheidet, ist das Beharren auf einer totalen, einer kompomisslosen Position und die vollkommen fraglose: BDS hatgestellt, in der Südafrika-Solidarität wurde gerade diese Frage lange und heftig debattiert, und der ANC hat sich immer darauf verpflichtet, keine Zivilisten ins Visier zu nehmen. Hamas & Co legen es genau hierauf an: 'Tod Israel', 'Tod den Juden'."