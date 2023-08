"Hardabasht" von Mohammad Dayekh und Hussein Kaouk Ali Lamaa

Lena Bopp staunt in derüber den Mut der beiden libanesischen Komikerund, die mit ihrer beißenden Satire aufgroß geworden sind und mit der Komödie "Hardabasht" nun ihr Spielfilmdebüt vorlegen. Die erheblichen Turbulenzen des Films erschweren dem Publikum zwar die Übersicht, doch "das ist verzeihlich, weil sich der Wagemut des Films vielmehr in seinen Details offenbart: in derund mit ihm die religiöse Autorität; in den, die in den Straßen von Ouzai erklingen; in dem Alltag, der in dem von der Hizbullah und ihren Verbündeten beherrschten Viertel schrecklich ist; in dem christlichen Polizisten, der seinen Kollegen tötet und die Tat genauso verschleiert, wie die schiitischen Kleinganoven es tun. Aus Sicht der einzelnen Mikrokosmen, aus denen sich die Gesellschaft in Libanon zusammensetzt, gäbe eszu kritisieren an diesem Film. Die Zensurbehörde des Landes aber beanstandete nur Szenen mit dem Polizisten,."Sehr gespannt und mit großer Freude (wenn auch nicht über das Layout) liest Fabian Tietke für denden Gesprächsband "Kino, Festival, Archiv - die Kunst für gute Filme zu kämpfen" , in dem die Berliner Filmhistorikerlegendenaus ihrem Leben und ihren Abenteuern als Arsenal- und Forums-Mitbegründer erzählen - und dies angereichert mit "eine Fülle von Material". Insbesondere die Anfänge der Gregors in den Fünfzigern wirken heute fast außerirdisch und improvisiert: "Als Ulrich Gregor für einen Vortrag über die französische Filmkunst jener Zeit zum Filmclub in Bad Ems reiste, übernachtete er auf einer, weil die Hotels schon geschlossen hatten. Was in dem Band besonders deutlich wird, ist der Wendepunkt, den das eigene Kino und die Gründung des Internationalen Forums des Jungen Films nach einer jahrelangen Krise der Berlinale bedeuteten. In wenigen Jahren wurde aus dermit Gastspielen in der Akademie einmit den Gregors im Zentrum dieser Entwicklung. Möglich wurde dies nicht zuletzt durch die persönliche Nähe zu einer Reihe von Filmemacher.innen, die durch eineim Haus Gregor vor allem in der Anfangszeit entstand. So wurdevom Gast zum temporären Kinderbetreuer, damit die Gregors auch nach der Geburt ihrer Kinder gemeinsam auf Festivals fahren konnten."Außerdem: Irene Genhart resümiert imdas(mehr dazu hier ). Fabian Tietke empfiehlt in derdie Reihe "Glück auf" des Berliner Zeughauskinos über den. Besprochen werden"Past Lives" ( Tsp ), die Serie "The Lost Flowers of Alice Hart" mit TA ) und die Serie "Love Me" ( FAZ ).