Die Aktivistinsetzt sich fürein, eine Bevölkerungsgruppe, die überhaupt keine Lobby hat und deren Status sich sogar, wie sie im Interview mit Frederik Eikmanns von der erklärt : "Von den rund 126.000 Staatenlosen, die in Deutschland leben, sind etwa 36.000 hier geboren und haben die Staatenlosigkeit gewissermaßen geerbt. Das hat auch damit zu tun, dass in Deutschland Kinder von staatenlosen Eltern meist automatisch als staatenlos oder mit einer 'ungeklärten Staatsangehörigkeit' registriert werden. Viele von ihnen leben bereits ihr ganzes Leben hier und erfüllen eigentlichfür die Einbürgerung. Trotzdem wird ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit verwehrt. Das ist besonders ungerecht., wenn nicht diese Kinder, die hier geboren sind und ihr ganzes Leben hier gelebt haben, ohne jemals eine Bindung zu einem anderen Staat zu haben?"Während der Gespräche mit ihrem Vater lernte die Schriftstellerin die russische "" kennen, schreibt sie in der. Widerworte oder Proteste gegen Höhergestellte sind da nicht vorgesehen: "Wer durch die Schule der Angst geht, hat nicht gelernt, Fragen zu stellen, hat stattdessen gelernt, politische Ordnung als natürliche Gegebenheit hinzunehmen, offensichtlich sogar einen Krieg". Dabei greife Putin auf bewährte Methoden aus der Sowjet-Zeit zurück. "Praktiken und Mechanismen, die dem Erhalt totalitärer Systeme dienen, machen sich im russischen Alltag breit: Wer jemanden als Kriegsgegner entlarvt, wird belohnt. Damit ein solches System funktioniert, braucht es immer die Mitwirkung und die. In den russischen Schulen wird plötzlich nicht nureingepaukt, Schüler werden zum Denunzieren erzogen - und beides zeigt Wirkung: (…) Eine Angst macht sich breit, die viele wenn nicht aus dem eigenen Leben, dann aus der Familiengeschichte kennen: die Angst,- oder sogar an der falschen Stelle zu schweigen."Immer mehr Experten sehen den Ukraine-Krieg an einem, an dem keiner der beiden Kriegsparteien gewinnen kann, konstatiert der russische Ökonom Wladislaw L. Inosemzew in der. Dies liegt vor allem an der stabilen Wirtschaftslage Russlands, die Putin durch einenerhalte. Und doch ist das System Putin längst nicht so stabil, wie es scheint, meint Inosemzew: "Der Grad des Misstrauens, der im Kreml bereits hoch war, hat inzwischen ein noch nie da gewesenes Ausmaß erreicht. Wenn die westlichen Mächte daran interessiert sind, den Krieg zu stoppen, sollten sie sich darauf konzentrieren, diesein den russischen Eliten zu. Um das zu erreichen, müssen sie verschiedene Gruppen unterschiedlich behandeln, was derzeit nicht der Fall ist." Inosemzew schlägt vor, mehr russische Akteure als internationale Kriegsverbrecher auszuschreiben, um sie gewissermaßen in Russland einzusperren. "Die meisten der bereits wegen Unterstützung der russischen Aggression mit Sanktionen belegten Personen sollten im selben Status belassen werden, während einige Dutzend gemäßigte Politiker, Generäle, die nicht im Fronteinsatz waren, sowie namhafte Unternehmer, deren Geschäfte nicht den militärischen Bereich betreffen,werden können. (…) Zur Beendigung des russischen Invasionskriegs gegen die Ukraine ist es notwendig, einenzu entfachen."Imschreibt Aleksandr Brezar über die Enthüllung eines Denkmals für den Kriegsverbrecher und letzten Herrscher über Jugoslawien. Sein Sohn Marko, Teil einer nationalistischen Biker-Gang, trat zu diesem Anlass das erste Mal seit 2000 wieder öffentlich auf, davor war er im. Währenddessen findet in Serbien eine Rehabilitierung von Milosevic in Literatur und Fernsehen, zuletzt durch eine fünfteilige Dokumentation, statt, die auch dem "großen Bruder"nützt, so Brezar: "Die Geschichte von den orthodoxen Brüdern Serbien und Russland ist ein Erbe von Milosevic senior. Obwohl Serbien und Jugoslawien nie Teil des zaristischen Russlands oder während des Kalten Krieges im Warschauer Pakt waren, war es, der die Idee der Russen als 'orthodoxe große Brüder' der Serben einführte. Moskau seinerseits war nach 1989 an europäischen Verbündeten interessiert, die mit seinersympathisierten. So unterstützte es Belgrad während der Nato-Intervention, wenn auch nur politisch." Das will Milosevic jun. wiederaufleben lassen.Derunter Marine Le Pen hat denfür sich entdeckt, berichtetegestern. Maßnahmen will man der Bevölkerung zwar ersparen, aber das heißt nicht, dass man das ökologische Thema nicht blendendeinbauen kann, wie das heutige Editorial vonzeigt: "Schon längst haben Rechtsextreme Theoretiker den Boden für diebereitet. Sie ziehen Parallelen zwischen dem Schutz der biologischen Vielfalt und dem Schutz essentialisierter' und versuchen so, den von ihnen gewollten Rückzug der Völker auf sich selbst und ihre Phobie gegen Mischungen zu rechtfertigen. Die fundamentalistisch katholisch inspirierte '' verbindet den Schutz des Planeten mit dem Schutz des menschlichen Körpers und lehntund medizinisch unterstützte Fortpflanzung vehement ab."