Übergriffe auf Menschen mit gefärbten Haaren, Rasur von Köpfen zur Bestrafung,- die Gewalt kehrt nicht nur zurück auf Russlands Straßen, schreibt der Osteuropa-Historiker, der in derschildert, mit welcher Brutalität Putins Russlandfördert: "Zur Kriegsführung nach innen gehört auch die Entlarvung der 'fünften Kolonne', die dem Heimatland im Auftrag ausländischer Dienste schadet. Der Feind soll mit Stigma-Zeichen kenntlich gemacht werden. Putin- und Kriegsgegner sowie Menschenrechtler werden als Schandgruppe gekennzeichnet. Seit Jahren schon werden sie, das zur Desinfektion und Wundheilung verwendet wird. Metaphorisch wird deutlich: Regimegegner gelten als Eiterbeulen auf dem Körper des Landes. Als Quelle von Infektion und Ansteckung sind sie zu beseitigen. Im April 2017 wurde als einem der erstenSeljonka ins Gesicht gespritzt. Dieselbe Markierung erlitten der Blogger Ilja Warlamow, der Politiker Michail Kassjanow, die Schriftstellerin Ljudmila Ulizkaja und die Anwältin Jelena Ponomarjowa. Die Liste lässt sich fortsetzen. Solche Beschämungspraktiken sind Ehrenstrafen. Die Beschmutzung des Gesichtes erniedrigt. (…) Die Täter werden nicht gesucht. Im gegenwärtigen Russland gelten sie sogar als Patrioten und."Nach fast ", Anpassung, Angst, Bestechung und der" hat sich die russische Bevölkerung immer mehr an die Unfreiheit und Gewalt gewöhnt, meint Memorial-Mitbegründerinim-Interview mit Maria Kotsev und Valeriia Semeniuk: "Die Menschen wissen von der massiven Gewalt, die vom Staat ausgeht. Und sie akzeptieren sie." Die russische Opposition hätte Putin stoppen können, allerdings waren die verschiedenen politischen Lager, um geeint gegen ihn vorzugehen: "Als die Sowjetunion zerfallen ist, haben ihr, glaube ich, ganz wenige nachgeweint. Aber sehr bald gab es den tschetschenischen Krieg, mit dem man schon die bösen Geister aus der Flasche ließ. Dieser Krieg hat Putin den Weg zur Macht geebnet. Und dann nährte man die Bevölkerung jahrelang mit. Zudem haben sich die Liberalen immerzu gestritten, weil die einen vermeintlich nationalistische Aussagen getätigt haben, die den anderen missfielen. Eigentlich hätten sie alles tun müssen, um Differenzen zu überbrücken und sich zusammenzuschließen, aber sie haben die Gefahr, die von Putin ausging, unterschätzt."Daraus, dass sie nichts von Gleichberechtigung, Geschlechtervielfalt und LGBTQ-Rechten hält, hatteschon während ihres Wahlkampfes keinen Hehl gemacht, schreibt Matthias Rüb in der. Von einer Debatte über das geplanteist Italien entsprechend weit entfernt, so Rüb: "Am deutlichsten erkennbar ist die weltanschauliche Zeitenwende unter Meloni mit Blick auf dieund Regenbogenfamilien. Mit einer Direktive wies das Innenministerium im März die Präfekten in allen Städten an, die Ausstellung von Geburtsurkunden zu unterbinden, in welchen zwei Personen des gleichen Geschlechts als Eltern aufgeführt sind. Präfekten sind die Vertreter der Zentralregierung in den Kommunen. Mit der Verfügung war die Aufforderung an die Städte und Gemeinden verbunden, solche widerrechtlichenzu machen. Die Regierung verweist darauf, dass homosexuelle Paare seit 2016 zwar ihre Lebenspartnerschaft registrieren lassen können, dass diese aber vom Staat nicht als Ehe mit allen Rechten anerkannt wird. So haben homosexuelle Paare in Italien nicht das Recht auf Adoption. Frauen in einer lesbischen Partnerschaft dürfen zudemvornehmen lassen."Eine, die sich für die Rechte queerer Personen in Italien einsetzte und dem Rechtspopulismus widersetzte , war die kürzlich verstorbene italienische Schriftstellerin . In seiner Trauerrede auf seine Weggefährtin kamauch auf die systematischengegen sich und Murgia zu sprechen, Italiens rechte Presse versuchte daraufhin, Saviano zu diskreditieren, berichtet Karen Krüger ebenfalls in derund fragt: "Hätte sich ein Debattenklima verhindern lassen können, das Murgia und Saviano immer wieder zur Zielscheibe machte, und lässt sich die, die das Land erlebt, noch aufhalten? So fragen sich jetzt viele in Italien. Während Murgia und Saviano nie aufhörten, die Entwicklungen im Land zu kritisieren, haben sich viele italienische Intellektuelle schon früh aus der Debatte verabschiedet.war ihrerseits vor allem mitbeschäftigt."Die türkische Regierung fordert nun perauf. Ein weiterer Schritt zur "realen Dystopie", schreibt Raphael Geiger in der. Vor allem aber ändert die Modernisierung des bürokratischen Apparats nichts daran, dass immer mehr Menschen das Land verlassen wollen: "Es macht müde, wenn man ständig mit dem Ist-Zustand kollidiert. Wenn das Lebenbleibt, wenn nie wird, was sein könnte. In den Augen derer, die gegen Erdoğan gestimmt haben, in den, wird sich daran nichts ändern. Weitere fünf Jahre nicht."