Warum wird in Amerika fragt derKolumnist David Wallace-Wells in einem Artikel, der vor allem aus einerbesteht. Amerika war einmal das Land mit einer der höchsten Lebenserwartungen. Nicht erst seit Corona hat sich diese Vorreiterstellung, verglichen mit ähnlich wohlhabenden Ländern, in eine blamable Dritte-Welt-Position verwandelt. Wallace-Wells bezieht sich auf eine Studie über "Missing Americans", die im Mai publiziert wurde.: "Im Jahr 2020 meldete die Europäische Union insgesamtdurch Überdosierung bei einer Bevölkerung von etwa 440 Millionen. Im selben Jahr meldeten die Vereinigten Staaten mit einer Bevölkerung von 330 Millionen 68.000. Im Jahr 2021 stieg die Zahl in den USA auf 80.000 und im Jahr 2022. Nach Angaben des Institute for Health Metrics and Evaluation gibt es in den Vereinigten Staatenwie in den Ländern der Europäischen Union. Zwischen 2019 und 2021 stieg die Gesamtzahl der Todesfälle durch Schusswaffen in den USA - einschließlich Selbstmorden und Unfällen - um 23 Prozent auf 48.830 Todesfälle. Für Europa sind umfassende Daten schwer zu bekommen, aber die meisten Schätzungen gehen davon aus, dass die Gesamtzahl der Todesfälle durchin der Europäischen Union jährlich bei etwa 7.000 liegt."Er ist weiß, sein Vater war, schreibt der britische Buchautorin der- Sklave im sowjetischen Gulag, befreit erst durch die Emigration. Sklaverei, so Kisin, war einund keine Spezialität des "Westens". Er erinnert an den ", bei dem muslimische Händler Afrikaner aus Subsahara-Afrika nach Nordafrika und in den Nahen Osten verkauften": "Laut, einem schwarzen jamaikanisch-amerikanischen Soziologen, der unter anderem das Buch 'Slavery and Social Death' verfasst hat, raubten diese Händler mehr Sklaven aus Afrika als die Europäer. Er schreibt auch, dass die Todesrate auf diesem Handelsweg höher war und sie erst 'gegen Ende des 19. Jahrhunderts infolge direkten Druckes durch die' sank. Das sollte uns nicht überraschen. Sklaverei war in Afrika schon jahrhundertelang weit verbreitet, bevor die europäischen Menschenhändler dort landeten." Kisin ist Autor des Buchs "An Immigrant's Love Letter to the West".Außerdem: Michael Angele feiert in derden Fußballverein, der als erster jüdischer Verein in der Hauptrunde des DFB-Pokals steht.