Sie nannten ihn "Ganoven-Ede": True-Crime-Pionier Eduard Zimmermann (ZDF)

Vor wenigen Jahren trafmit ihrem Essayfilm "Kulenkampfs Schuhe" über die Vermischung von Mentalitäts- und TV-Geschichte einen Nerv und sorgte für viel Gesprächsstoff. Jetzt zeigt dasihren neuen Essayfilm, "Diese Sendung ist kein Spiel" überTrue-Crime-Klassiker "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Erneut geht es um, wie sie sich in der Fernsehstube formierte, schreibt Thomas Groh im, aber weniger "um die oft kritisierten ethischen Implikationen der Sendung (Ist der Nachbar zuletzt nicht vielleicht doch auffallend häufig abends aus dem Haus gegangen? Ist die Frau aus dem vierten Stock nicht doch auffallend häufig mit unterschiedlichen Männern im Treppenhaus anzutreffen?), sondern um eine, die mit 'Aktenzeichen XY… ungelöst' in den Stuben Einzug hielt. Plötzlich lebte man nicht mehr in einer trotz gängiger Alltagsprobleme mehr oder weniger kommod eingerichteten Welt ('Haben wir denn noch was zum Anstoßen zuhause?' - 'Eine Flasche Eierlikör müsste noch da sein', heißt es an einer Stelle im Film, ein Zitatschnippsel aus einem 'XY'-Einspieler), sondern in einer Welt, in der an jeder Ecke nicht nur das Verbrechen, sondern gleich daslauerte: Raub, Gewalt und Mord im Sumpf zwielichtiger Milieus, die sich allerorten unter dem dünnen Firniss kleinbürgerlicher Idyllen zu bilden schienen.wie heutzutage das Teilen greller Schlagzeilen in AfD-lastigen-Blasen."Die Sendereihe war im Grunde eine einzige, sich abends besser nicht in Kneipen begeben, sondern Herd und Kinder hüten sollten, beobachtet -Kritiker Marcel Gyr anhand von Schillings Film: "Auffallend oft brachte '', wie er alsbald genannt wurde, ein Verbrechen in Zusammenhang mit dem: eine unzufriedene Hausfrau, die ohne Wissen ihres Mannes in den Ausgang geht, oder eine junge Frau, die spätabends per Anhalter nach Hause will, anstatt auf den letzten Bus zu warten. ... In den Gewaltverbrechen, die das Team von Eduard Zimmermann auswählte, war der Täter demgegenüber stets ein unbekannter Fremder. Das Sittlichkeitsverbrechen - dasgab es in der Sendung lange Zeit nicht - geschah häufig in einem abgelegenen Wald. Dem stellt die Filmemacherin die Kriminalstatistik entgegen, die besagt, dass sich bei der deutlichen Mehrheit von Sexualdelikten das Opfer und der Täter schon zuvor gekannt haben." Im bespricht Kurt Sagatz den Film. WDR und Dlf Kultur haben mit der Filmemacherin gesprochen.