Nach der Verurteilung des Aktivistensieht der Demokratieforscher im-Interview mit Jan Küveler schwarz für die Demokratiebewegung in Hongkong. Peking sehe sich in keiner Weise mehr an Verträge gebunden: "Die Kommunistischen Partei hält die Erinnerung an die Opiumkriege wach, das Gedenken an das "Jahrhundert der Erniedrigung" wie es Präsident Xi immer nennt. Warum, so wird gefragt, sollte sich China heute, im Zenit seiner Macht, anders verhalten als die kolonialisierenden Engländer in jener Zeit? Oder Amerika, lange Zeit unangefochtene Nummer eins der Welt, das sich auch auf der Weltbühne nicht immer an seine Zusagen halten würde. China nimmt nun dasselbe für sich in Anspruch. Auch deswegen kann ich mir vorstellen, dass Präsident Xi zügig Fakten schaffen will."Die russische Schriftstellerin umkreist in derden, der sich ebenso aus den Erinnerung an Deportationen und Zwangsarbeit speist wie aus der unendlichen Weite: "Eine politische Anekdote aus der Sowjetzeit lautet so: Frage: 'Welches ist das höchste Gebäude in Leningrad?' Antwort: 'Das KGB-Gebäude auf dem Litejny-Prospekt - aus seinen Folterkellern kann man bis nach Sibirien sehen.' Im öffentlichen Bewusstsein der Russen steht dem tragischen Gulag-Mythos ein anderer kulturhistorischer Mythos gegenüber: Sibirien als. Dies findet seinen Ausdruck in dem weitverbreiteten Satz: 'Weiter als bis nach Sibirien kann man dich.'"Der meldet , dass im Iran der oppositionelle Journalist und Bloggerhingerichtet wurde: "In June, a court sentenced Zam to death, saying he had been convicted of "corruption on Earth", a charge often used in cases involving espionage or attempts to overthrow Iran's government. Zam's website, AmadNews, and a channel he created on the popular messaging app Telegram had spread the timings of the protests and embarrassing information about officials that directly challenged Iran's Shia theocracy."