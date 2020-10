Schwerpunkt zum Mord an Samuel Paty

Diewird keine Hilfe im Kampf gegen den Islamismus sein, meint der Philosophim Interview mit der. Da muss man schon auf eigene Ideen zurückgreifen: "Der Kampf gegen den Islamismus darf sich nicht in einemerschöpfen. Es ist vollkommen unnütz, jemandem, der gänzlich andere Werte vertritt, absolute Werte entgegenzustellen. Der Islamismus lebt von Angst und frontaler Abscheu. Deshalb ist es wirksamer, denjenigen, die im Namen Gottes töten, vorzuhalten, dass sie sichoder dass Gott beleidigt ist, wenn sie ihn für menschlich halten, als ihnen zu sagen, dass sie das absolute Böse sind. Man erreicht mehr, wenn man, als wenn man unbestrittene Werte aufbaut, für die man nur bedauert wird."Die deutschen Medien berichten über den Mord an Samuel Paty erstaunlicher Weise, als handele es sich um ein französisches Problem. Kaum eine Zeitung fragt bisher, wiemit ihren Schülern über Meinungsfreiheit sprechen. Die Situation, die in ihrem Leitartikel schildert, dürfte deutschen LehrerInnen aber eigentlich nicht so unbekannt vorkommen: "Es hat Jahre gedauert, bis die Institutionen die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit zur Kenntnis genommen haben, in gewissen Klassenoder die Arbeiten von Darwin zu thematisieren oder diemitzunehmen. Die Tragödie von Conflans erlaubt keinen zweifel mehr über die tödliche Gefahr, die all diese Erscheinungsformen des Islamismus darstellen."Kein Religionsführer bekommt gern erzählt, dass er nicht die Wahrheit sagt. Aber es gibt Unterschiede zwischen den Religionen, die thematisiert werden müssen, schreibt der Politologein der. Wer das Christentum attackiert, wird in der Regel nicht umgebracht. Islam und Islamismus sind ungleich brutaler: "Die Reaktion auf dieeines Pariser Lehrers aufgrund seines selbstverständlichen Eintretens für das kleine Einmaleins der Aufklärung kann keinsein, dem alles eins ist." Alles andere, so Grigat, lasse nur die Rechte profitieren.Die Rechnung ist eigentlich recht einfach, schreibt Nina Scholz bei den Ruhrbaronen nach dem Mord an, aber erlaubt das Optimismus? "Wenn jene, die glauben,oder Gottes die Meinungsfreiheit bekämpfen zu müssen, den Sieg erringen, wird für die Freiheitsliebenden dieser Welt kein Platz mehr bleiben -, werden Muslime und Musliminnen auch weiterhin in Frieden beten, fasten und predigen können."Dem Mord an Paty warenin sozialen Medien vorausgegangen. "empörter Eltern, die in den Netzwerken die Entlassung und Bestrafung der Lehrer fordern, gibt es seit längerem", erläutert Jürg Altwegg in der FAZ, "erstmals aber hat jetzt der Fanatismus eines Vaters, der sich mit einem Hassprediger zusammentat, nach zwei Wochen zu einem Mord geführt.""Wehret den Anfängen, hieß es früher. Heute werden die Wehrhaften des Rassismus verdächtigt", kritisiert Alan Posener in derdie deutsche Linke. "Als ein Mitglied desdie Deutschen als 'Köterrasse' bezeichnete, spielte die Akademikerinden Vorfall mit einem bedenklichen Argument herunter. Sie wolle zwar 'solche Haltungen nicht verharmlosen', schrieb sie in einem Zeitschriftenartikel. Doch sollte man 'Deutschenfeindlichkeit' nicht als Form des Rassismus bezeichnen, weil 'diejenigen, von denen diese Angriffe ausgehen, nicht über dieverfügen, ihre Ressentiments dahingehend durchzusetzen, dass sie die Opfer, die zur Gruppe der Etablierten gehören - in diesem Fall also weiße Deutsche -, auf eineverweisen könnten.' Shooman ist nicht irgendwer, sondern Wissenschaftliche Geschäftsführerin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung und Mitglied des von Horst Seehofer einberufenen 'Expertenrats Muslimfeindlichkeit'. Der weiße Franzose Samuel Paty, der 'zur Gruppe der Etablierten' gehörte, wurde nicht auf eine 'untergeordnete soziale Stellung' verwiesen, sondern."Der französische Autor fordert im Blog dermehr Aufmerksamkeit für den Historiker des Terrors und des Gulags, der unter fadenscheinigen Gründen ins Gefängnis gesteckt wurde. Rolin erinnert sich an ihr erstes Treffen, Dmitrijew half ihm bei einer Recherche: "Er war kein typischer Historiker. Bei unserem ersten treffen lebte er inmitten verrosteter Türen, verbogener Rohre undin einer Hütte inmitten einer stillgelegten Industriezone am Rande von Petrosawodsk - einer sehr russischen Landschaft. Abgemagert und bärtig, mit grauem Pferdeschwanz, erschien er wie eine Kreuzung zwischen einem heiligen Narr und einem ehemaligen Piraten, wieder sehr russisch. Er erzählte mir, wie er seine Berufung als Forscher gefunden hatte - ein Wort, das in mehreren Sinnen verstanden werden kann: in Archiven, aber auch in der Erde, in den."Diedes Corona-Virus trifft auf ein, das hoffte die Krise überwunden zu haben, schreibt Karen Krüger in einem Stimmungsbild für die. Besonders betroffen ist: "Als in der Nacht vom 8. auf den 9. März der Lockdown verhängt wurde, der Mailand vor dem Schlimmsten bewahren sollte, zählte die Stadt fünfhundert Infizierte. An diesem Sonntag waren es 17.477. Man hatte deshalb mitgerechnet, sogar ein abermaliger, partieller Lockdown war befürchtet worden. Aber die gesellschaftlichefür eine Politik des Blockierens ist gesunken - dessen ist man sich in Rom bewusst."