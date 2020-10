A peine 15H et déjà une foule immense à République pour rendre hommage à Samuel Paty. #Republique pic.twitter.com/NQNkogMUe4 - Remy Buisine (@RemyBuisine) October 18, 2020

🇫🇷 "Si montrer une caricature c'est être raciste, alors on peut plus rien dire. C'est pas possible. (...) Il faut continuer à apprendre. Sinon les terroristes ils ont gagné". (un élève connaissant #SamuelPaty) #Libertedexpression #ConflansSaintHonorine pic.twitter.com/uGsb5ZivVX - Mediavenir (@Mediavenir) October 17, 2020

Dem Mord an dem französischen Lehrer, der seinen Schülern - nach Absprache! - Mohammedkarikaturen gezeigt hatte, hat eine, über die unter anderem Michaela Wiegel in derberichtet. Der Vater einer Schülerin hatte bereits ein diffamierendes Video gegen den Lehrer in die sozialen Netze gestellt, dann verbündete er sich mit demAbdelhakim Sefrioui: "Auch Sefrioui nahm ein Video auf und verbreitete es in den sozialen Netzwerken. Es kann noch immer eingesehen werden und klingt'. Er verlangte, Paty zu bestrafen, da er im Unterricht die Karikaturen gezeigt und den Propheten beleidigt habe. Sefrioui behauptete, im Namen deszu sprechen. Der Gefährder gehört formell noch immer dem Gremium an, auch wenn der Imamrat sich auf Rückfrage von ihm distanzierte." Nun ist laut Wiegel die Frage, wie ernst die Schulleitung und die Behörden diese Vorfälle genommen hatten." mussten in Frankreich seit 2015ihr Leben lassen, erinnert in derJudith Korman. Die französische Gesellschaft "hat sich selbst inzerlegt", fürchtet Martina Meister in der. "Gegen diese muss Frankreich jetzt einenführen, der ein Vorbild auch für andere sein könnte. Dazu gehört, sich. Denn die Schule der Republik wird schon seit Jahren unterwandert. Bereits 2004 ist im sogenannten Obin-Bericht darauf hingewiesen worden, dass es in bestimmten Schulen nicht mehr möglich ist, denzu unterrichten, diedurchzunehmen oder überzu sprechen. Selbst die Untreue einer fiktiven Arztgattin aus der Normandie sorgte für Proteste. Was tun, wenn man nicht mehr 'Madame Bovary' im Französischunterricht lesen kann?"-Autor Yannick Haenel unterbricht seinen Bericht über den 34. Tag des-Prozesses in Paris: "Dass man einen Lehrer umbringt, weil er versucht, zusammen mit seinen Schülern, dass man ihn umbringt, weil er sich wie alle Lehrer fast selbst umbringt um zu erklären, dass man niemanden umbringt, weil er nicht so denkt wie man selbst, ist nicht nur eine Abscheulichkeit, sondern ein, auf die Idee von Erziehung, auf das Nachdenken, das Miteinander-Sprechen, die Aufforderung, selber zu denken. Es ist der Versuch,."Auf der Place de la République:Ein Attentat aufhat einen besonders symbolischen Aspekt, schreibt in: "Journalisten können warnen, Polizisten können festnehmen, aber wir werden diesem Alptraum niemals entkommen, wenn Lehrer nicht die nächste Generation gegen alle jene Propagandaformen impfen, die uns zerreißen. Das Gegengift, so viel wissen wir, wirkt nur, wenn wenn man unermüdlich dieerklärt, wie wir unsere Freiheiten erungen haben, wie wichtig es ist,zu ertragen, Blasphemie und Angriffe auf das Heilige, ohne mit Gewalt zu antworten. Darin liegen unsere Meinungsfreiheit und alle davon abgeleiteten Freiheiten begründet."Und was ist schon "", fragt im: "Was als 'Beleidigung einer Community' bezeichnet wird, ist meist ein Kampf. Es gibtin muslimischen Gemeinden im Westen wie in Ländern mit muslimischer Mehrheit rund um die Welt, die auf der Religion basierte reaktionäre Ideen und Institutionen bekämpfen - Schriftsteller, Karikaturisten, politische Akvcisiten, die angesichts vonjeden Tag ihr Leben riskieren."Dieses Video des zwölfjährigen Schülersist in den sozialen Medien viel geteilt worden: ". Sonst werden die Terroristen gewinnen. Sie werden sagen: 'Nun, wir haben sie getötet, und jetzt lernen sie nicht mehr und wollen nicht mehr zurückkommen'. "Nein, im Gegenteil, wir müssen weitermachen."Christine Longin kommentiert in der: "Es braucht- so wie nach dem Attentat aufund den jüdischen Supermarkt im Januar 2015, als Millionen Menschen für die Meinungsfreiheit auf die Straße gingen und als in vielen Redaktionen, Büros und Wohnungen der Slogan 'Ich bin Charlie' hing. Es muss klar werden, dass diesich nicht den Mund verbieten lassen, dass im Land der Aufklärung jeder das Recht hat, sich gegen die radikalen Auswüchse einer Religion zu stellen." Hier der Bericht derAber warum braucht es den Aufschrei? In den nächsten Tagen recherchieren die Medien sicher zu der Frage, wieAufklärung zum Thema Meinungsfreiheit verbreiten. Bei derfindet sich unter "Aktuell" zwar ein Solidaritätsaufruf... aber nur für die Streikenden im öffentlichen Dienst.In der wirft die Bonner Politikwissenschafterindem türkischen Staatschefvor, für seine Unterstützung der aserbaidschanischen Armee im-Konflikt gegen Armenien selbstzu nutzen: "Während die Welt die Konfliktparteien mit Friedensappellen an den Verhandlungstisch zu bringen versucht, blockt Ankara diese Bemühungen ab. Erdogan fordert den aserbaidschanischen 'Bruder' demonstrativ auf,einzugehen, und sichert dabei Unterstützung jeglicher Art zu. Damit verleiht er dem Konflikt eine neue Dimension und lässt diean der gewaltsamen Eskalation als unbestritten erscheinen. ... Mit dieser neuen Dimension des Karabach-Konfliktes steigt die Gefahr, dass sich die gesamte Kaukasusregion zurentwickelt. Moskau versucht bereits mit konkreten Massnahmen, diese Entwicklung einzudämmen.