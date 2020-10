Keinen Skandal, aber "ein Trauerspiel" sieht Marie Schmidt von derdarin, dass der S.Fischer Verlag sich von der Schriftstellerin getrennt hat ( unser Resümee ). Dass Maron sich per se in die Widerständigkeit wirft, deutet Schmidt vor dem Hintergrund der biografischen DDR-Erfahrungen der Schriftstellerin, die sich in ihren politischen Wortmeldungen "immer zwischen alle Fronten geworfen" habe: "hart zu bleiben, war der Anfang von Monika Marons Schriftstellerkarriere. 'Flugasche' erschien dann ja 1981 doch, im Westen bei S. Fischer, und das war der Beginn der Beziehung von Verlag und Autorin. Dass die kurz vor ihrem 80. Geburtstag jetzt kalt endet, hätte man allein um dieser gemeinsamen Vergangenheit willenmüssen. Ein heftiges Bemühen darum ist aus den Erklärungen der Verlegerinnicht herauszuhören." Nachlesen kann man diese Erklärungen bei Hilmar Klute, der bei Bublitz nachgefragt hat, ob hier eine politisch unbequeme Autorin vor die Tür gesetzt werden soll. Nicht Marons Positionen an sich seien der Grund für das Ende des Geschäftsverhältnisses gewesen, sondern ihr Essayband in einem Dresdner Verlag, der dem rechten Milieu Schnellrodas nahesteht, lautet die Antwort: "Mit völkischen und rassistischen Diskursen will der S. Fischer Verlag nicht assoziiert werden, auch nicht. Die Diktatur des Nationalsozialismus hat die Geschichte und Tradition unseres Hauses geprägt. Dieses Geschichtsbewusstsein leitet uns in unserer verlegerischen Arbeit bis heute. ... Leider scheiterte das Gespräch mit Frau Maron über dieses Thema auf ganzer Linie: Sie empfand unsere Fragen alsund verbat sich jede Einmischung in ihre Publikationspläne. Wir entschieden dann, keinen Vertrag für ein neues Buch anzubieten."Weitere Artikel: Der plauscht mit. In der Queerness-Kolumne auf befasst sich Eva Tepest mit dem Bild der "" in der Literatur.Besprochen werden unter anderem"Die Stille" ( NZZ ),"Streulicht" ( Standard ),Comic "Ich begehre Frauen" ( taz ), der Erzählband "Leichter Atem" mit Texten von, dem ersten russischen Literaturnobelpreisträger ( Tagesspiegel ),"Die Rückkehr der Tiere" ( SZ ),"Alles gut?" ( Zeit ) undGedichtband "Ousia" ().